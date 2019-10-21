馮世寬專訪》學童驚看戰車進駐 大鵬這樣笑答...

2019-10-21 07:00

〔記者涂鉅旻、黃欣柏／台北報導〕曾任國防部長的退輔會主委馮世寬，在接受本報專訪時除提及戰甲車白天移防，有助於民眾接觸軍隊，對「全民國防」有幫助之外，他更分享在澎湖漢光演習的插曲，除協調打破民宅窗戶運送機砲，還有小學生看到戰車進駐民間廠宅時「哇」地驚呼，讓他忍不住用台語對學童笑說：「囡仔，去讀冊啦（孩子，去讀書啦）！」

馮世寬為我國首名擔任國防部長後，任職退輔會主委者，因此對國防事務毫不陌生。他被記者問及，如何提升軍人榮譽感及各界對軍人的重視時回應，他上任國防部長不到三個月時，曾促使和星光部隊演訓完畢的戰車，一改過去半夜移防的先例，而是在下午4點離開營區，獲得民眾好評。後來，台北前年舉辦世大運時，甲車白天在忠孝東路行駛也是他的決定。

馮世寬表示，這些軍備移防如獲得越多人觀看，「越展示我們軍紀、裝備是優良的，駕駛技術是最優良的。你永遠沒看過這些戰車，讓老百姓來仰慕、羨慕，這不是對全民國防很有幫助的嗎？」另對於外界對軍方的各種評價，馮世寬直言，他所看到的，不全然都是好的一面，壞的事情當然要好好檢討，但不能說好的都不看，光講壞的，這樣人員有士氣嗎？

馮世寬也說，如果要提升各界對國軍的重視，以及國軍自身榮譽感，就是要讓演習落實於城市和鄉村，國軍2017年在澎湖舉辦的「漢光33號演習」，有30機砲是透過打破民宅窗戶，因而運送入室內，但當時演訓完畢後，將地下工廠所製的窗戶，換成正宗中華鋁門窗，他們也獲得老百姓信任。

馮世寬也透露，當時蔡總統還問他機砲如何運送，總統得知後也相當驚訝，還要他「要賠人家喔」，他也欣然回答「是」。但從種種軍民合作可見，老百姓是這麼善良，這麼愛國，不是像外面宣傳，百姓覺得軍人很差，根本不是這樣子。

馮世寬也透露一個有趣插曲，就是在漢光演習整備時，有戰車要進駐民間廠宅藏匿，還有小學生經過時「哇」地驚呼，可見他們從來沒看過。馮世寬說到此，忍不住笑道，當時他說：「囡仔，去讀冊啦（孩子，去讀書啦）！」

記者也追問，馮世寬所提的重點，是否為軍民互信、互愛？馮補充：「還有互動，非常重要，真的。」

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