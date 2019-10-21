馮世寬專訪》自比台灣「大閘蟹」 大鵬盼推跨國「戰史交流」

2019-10-21 07:00

〔記者黃欣柏、涂鉅旻／台北報導〕國軍退除役官兵輔導委員會近年持續和他國退伍軍人團體交流，獲得良好成效。對此，退輔會主委馮世寬接受專訪時表明，他期望跨單位透過「戰史外交」建立其他國家的交流，但縱使對他而言，拓展外務是「piece of cake」（小事一樁），但受限於制度和預算編列等，「我像一個台灣的大閘蟹，繩子捆得緊緊的動都不能動」，盼各界再給一些時間空間，讓他們尋求突破之道。

雖對於退伍軍人外交事務，馮世寬一如過去直率個性，坦言他個人還沒有把此事放在最優先，但已經排進未來要做的方向。他接著表示，除了已在立院報告的美國交流事宜，真正深耕的還不只這些，例如已和某國退伍軍人團體互換駐點人員、駐聯絡官等等。

但馮世寬也指出，但如我方要派出人員，我國法律的規定不是這樣子。首先，如要領外交俸需要有名額，但外交部沒這個名額。其次是預算部分，這個錢是外交用的，恐怕來回機票、租屋等各項預算，沒有一項名目合乎現行法規，不能說自己有錢跑去駐外。假如這些制度無突破，「我們沒辦法跟著人家的腳步一起走。」

馮世寬另也提及，可與第二次世界大戰中和我國有軍事交流、援助的國家重建「戰史交流」機會，例如過去曾為共產國家的俄國，不會因過去共產國家、民主國家的差異而一刀兩斷，而且因為都是軍人，小批次交流，很快就能融合、打成一片並建立關係。

馮世寬說，拓展外務他不敢說「內行」，但應該算是「在行」，過去他當過情報次長及兩次駐外人員，在沙烏地阿拉伯、美國都當過副官跟武官，外務對他而言就如英文講的「piece of cake」，但由於制度等問題，現在他覺得自己像個「台灣的大閘蟹」、「被繩子捆得緊緊的，動都不能動」，盼外界給他們一點時間、空間，看他們能做多少事情。

馮世寬也直言，戰史研究與交流不是退輔會單打獨鬥，也盼能和三軍一同合作，另外如找到能溝通者，一拿出戰史，大家一下子就會結合在一起，「中共（二戰）那時候在哪裡？根本沒有它，那個時候（大陸政權）就是中華民國嘛！」因此他們有強烈的信心，合作一定能非常密切。

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