馮世寬專訪》嘆軍中人才難適才適所 馮世寬：誰照顧他們？

2019-10-21 07:00

〔記者涂鉅旻、黃欣柏／台北報導〕退輔會主委馮世寬上週在立法院業務報告、備詢時，期盼恢復退伍上校子女教育補助金，在談及軍方氣象人員升遷與職涯規劃難處時，更形容退伍人才「在街上變流浪狗」、「誰去收容他們」，引發討論。馮世寬受訪解釋，他本意非如此，而是我國軍事氣象成效有目共睹、地位高，但礙於編缺，中少校退伍者無法參加上校轉任公職員考試，「有誰照顧他們」？

馮世寬接受本報「星期專訪」時，尚未待記者開口提問，即主動提及上週在立法院外交及國防委員會的答詢內容。馮世寬表示，媒體寫「流浪狗」等言論後，他並未接到任何人罵他，且他講的並不是這個意思，而是他曾在考試院會議中提及，國軍的氣象站、航戰管人員有很強的能力，人員卻升不上去之事。

馮世寬以國軍氣象站人員為例表示，國軍氣象站、空軍氣象聯隊除和中央氣象局保持聯繫，和日本、韓國、美國也有聯絡，這些國家跟我國連線，偵測氣象資料，每次都說我國氣象最準，所以有很高的地位。

馮世寬接著說，他在當空軍作戰司令（現改制為空軍作戰指揮部指揮官），以及參與國防部作戰會報時，首個提報項目為氣象而非敵情報告，可見氣象有多重要。且國軍氣象能量經長期訓練、保留，值得運用參考，但許多軍官多是少校，中校編制也不夠大，多數人升不到上校，非常年輕就退伍了，但具備上校以上階級者，才能參與文官特考，這些人才，有誰照顧他們？

另外，我國在2017年8月取消上校以上退伍軍人子女教育補助金，馮世寬上週在立法院表明支持恢復立場。他回憶，他曾在會議中和蔡總統當面報告：「報告總統，請問他們升上校有罪嗎？」因為公務人員可以服務到65歲、子女較早學程畢業；軍人受限服役年限或年齡，有些少將的小孩還在讀小學，結婚也可能不是那麼順利，一年搬三個家，升不上去就退伍，如果把軍人單純和公務員相比，「合理嗎」？

馮世寬表示，外界常說他講錯話、亂講，但可能不曉得他腦筋裡想了多久、多有邏輯性地想這些問題。他重提這些議題，並非為自己辯駁，而是他覺得，如果他換了一個位置，卻無法發揮功能，也不管改進措施，「什麼叫尸位素餐？我覺得這是對不起在這職務的功能或機會」。

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