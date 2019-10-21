馮世寬專訪》強化榮家醫療服務 馮世寬擬推「金字塔」計畫

2019-10-21 07:00

〔記者黃欣柏、涂鉅旻／台北報導〕退輔會主委馮世寬今年8月上任，2個月來馬不停蹄到各榮服處、榮民醫院探訪。馮世寬接受本報專訪時表示，他對於榮家的「就養」業務相當放心，但認為「就醫」部分仍待加強，未來考慮要以3家榮民總醫院作為「金字塔」頂點，由上而下帶領榮總分院及榮家強化甚至建立醫師、護理人員、訓練師的輪調、訓練、升級制度，形成一個供應鏈。

馮世寬接受本報「星期專訪」時，被問及他執掌退輔會後的各項重點工作，他透露自己上任後第2天，沒有告訴任何人，就找了朋友開車探訪台北榮家、桃園榮家跟八德榮家。當時他第一個就是驚訝「這個環境怎麼那麼美呀？」因為4、50年前榮家可能位在山坡地，或者荒涼到沒人要去的地方，如今有了水池、花園，樹木都是親手培植，房舍也很新穎，連他都覺得房子蓋得很漂亮。

馮世寬說，當時榮家人員不知道他去，他就到許多房間去探訪，並藉機看一下床單、廁所，發現都是乾淨的，也沒聞到糞便臭味，原本他還懷疑會不會都是「樣板」，因此後來幾乎每個榮家、榮服處都去看過，但結果也都一樣。

馮世寬還透露，當時他在榮服處亂走，還意外「亂闖」了中央廚房，那時有人問他「你怎麼從這裡出來」？他就說：「對不起啊，我是亂闖的。」對方看到他的穿著，還說：「你這個穿著不可以這樣進來喔，譬如說你要穿雨鞋，或者是先清潔！」他也趁機觀察一下環境，覺得做得不錯。

講完優點，馮世寬話鋒一轉，強調榮家就養的部分讓他很放心，但就醫還有加強之處。除了醫生、護理人員、復健師、照服員等質量都要並進外，他也考慮要以3家榮民總醫院作為「金字塔」頂點來帶領榮總分院與榮家，強化、建立醫師、護理人員、訓練師的輪調、訓練與升級制度，形成一個供應鏈。

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