馮世寬專訪》不信退將傾中 但此事「辦10場漢光」也扳不回

2019-10-21 07:00

〔記者黃欣柏、涂鉅旻／台北報導〕我國多名退將在2016年間赴中國參加中國國家主席習近平主持的活動，除引發國人撻伐，更成為「兩岸人民關係條例」修法主因。對此，退輔會主委馮世寬接受本報專訪時說，他不相信退將的心會順向中共，但此事確讓百姓對軍人印象打折扣，「在這裡升的將軍去那邊磕頭，你說這傷不傷人？要怎麼解釋？一年弄10個漢光演習也扳不回來！」

對於立法院上會期通過「兩岸條例」修法，阻止退將赴中參加政治性活動，馮世寬說，此條文不無嚇阻效用，但是他覺得更重要的是，退將仍然對我國沒有向心力，那就牽扯到一個問題，「請問他們（退將）來參加國慶了沒有？我請問有沒有單位想到要去邀請他們？」

被問到未來如何與退將們加強聯繫、宣導，使退將們有更強的敵我意識時，馮世寬直言：「我們本來就沒有跟它（中共）有什麼好的意識！」他強調，依他的年紀，是從中國大陸逃難來台灣，很多去大陸的退將比他輩分還低，「我們從來沒有在心裡面，把它（中共）當成什麼友邦」，且「仇共恨日」是他們的教育，在他們血液裡面流動，不可能會改變。

對於當時傳出退將們在播放中國國歌時起立，馮世寬則表示，他過去在立法院時就講過，他們（退將）又不是去搗蛋，在那種氛圍下不可能坐著。至於「唱」中共的國歌，他則覺得不可能，「那天晚上我回家唱我們自己的國歌，唱兩次都沒唱完，都多久沒唱了，他們（退將）怎麼可能唱中共的國歌？」

馮世寬強調，他基本上不相信任何一個我國將領會傾向中共，「但這個事情讓老百姓對軍人印象壞透了！在這裡升的將軍去那邊磕頭，你說這傷不傷人？你說要怎麼解釋？一年弄10個漢光演習也扳不回來！」

馮世寬表示，他認為我國將領都會像他一樣，不會心向中共，「你們（中共）的進步我們看得見，我們不能不承認，可是你要我無條件的把旗子換成五星旗，我看這個是世界上最爛的旗！」他並強調這並不是氣話，而是長久的反共教育所致。

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