星期專訪》馮世寬：演習落實城鄉 有助全民國防

2019-10-21

記者涂鉅旻、黃欣柏／專訪

曾任國防部長、國防院董事長的馮世寬今年八月轉任退輔會主委，對於如何提升全民國防意識、軍人榮譽感與對軍隊的重視，馮世寬接受本報專訪時表示，要提升各界對軍人重視、榮譽感，應讓演習落實於城市、鄉村，透過軍民互助，建立更優良的軍民互信、互愛與互動機制。他也以戰車白天移防為例，由於民眾可藉機接觸國軍，因而有助於「全民國防」概念建立。

馮世寬上週在立法院外交及國防委員會業務報告、備詢時，除支持恢復退伍上校子女教育補助金，在談及軍方氣象人員升遷與職涯發展難處時，更形容這些退伍人才「在街上變流浪狗」、「誰去收容他們」引發討論。馮世寬在專訪前自陳，他本意非如此，而是我國軍事氣象成效有目共睹、地位高，但礙於編缺，中少校退伍者無法參加上校轉任公職考試，適才適所被任用，「有誰照顧他們」？

礙於編缺 退伍軍官無法適才適所

馮世寬表示，外界常說他講錯話、亂講，但可能不曉得他腦筋裡想了多久、多有邏輯性地想這些問題。他重提這些議題，並非為自己辯駁，而是他覺得，如果他換了一個位子，卻無法發揮功能，也不管改進措施，「什麼叫尸位素餐？我覺得這是對不起在這職務的功能或機會」。

問：優秀軍職人才退伍後無法適才適所被運用，退輔會如何協助爭取權利？並做最有效跨部會連結和加強？

答：「精實案」至今，六十萬大軍裁到廿萬人，但職等沒有重新分配。舉例來說，退伍軍人參加特考後，只能到退輔會或國防部等少數機構，但其他機構呢？我再舉個例子，曾有一名軍團少將主任在官校一年級後，到中南美洲讀四年軍校、參謀學校、戰院，碩、博士在西班牙唸，連外交部的人都告訴我，中美洲當地人說「他（少將）講的才是真正的西班牙文」，卻因升不了中將退伍。對這些有才幹、能力者，我們沒有一個制度給他。

另外，我們發展國機國造、國艦國造，請問經濟部裡有軍方專才人員嗎？應不應該要有？既然要成立供應鏈、供應商、培植航空工業廠商，難道這些只是由廠商或國防部作戰單位規劃？這些名額沒開放給我們。

退伍軍人不是我一個人去照顧，每年退伍一萬五千人，退輔會去年只有八千多名各階級者受訓，即使全都錄用了，還有八千人沒用到，退輔會沒有這麼大的編制，這些編制應該要在民間與其他機構吧？我們曾有一批空軍官校學生，畢業後被選到海關受訓，現在大概當主管、快退伍了，就是因為其自身能力，對整體國家經濟發展也有貢獻，但現在沒有（類似機制），對不對？

為什麼內政部、交通部、經濟部、教育部不可以去？一個人從中校磨練到升上校，領導、才幹有一定水準，只是我們沒地方讓他們去，這些人為什麼在社會上用不了？

軍民互信、互愛 提升軍人榮譽感

問：如何提升軍人榮譽感及各界對軍人的重視？

答：我上任國防部長不到三個月時，星光部隊跟我們部隊演習，我問演習單位，你們戰車為什麼停在這個地方？他們說要保密，我說保什麼密啊？這戰車是老百姓繳稅買的啊。而他們部隊回營，原訂晚間十二點集合，我說，演習中午就結束了，為何不下午走？我把旅長找來，規定下午四點鐘回防，出事我負責。我這麼講，大家士氣提高了。

我站在（營區）那邊等看車子回防，看到百姓在旁邊拍手、照相，發現我是部長時說：「部長你在這裡喔！我可不可以跟你照相？」我說，你照戰車就好了，你們大概好久沒看到戰車了。後來，台北辦世界大學運動會，裝甲車白天走忠孝東路就是我規定的，觀看的人越多，越展示軍紀、裝備、駕駛技術優良，這不是對全民國防很有幫助嗎？

要提升各界對軍人重視與榮譽感很簡單，讓我們演習落實在城市，落實在鄉村。我們在澎湖的漢光演習，幹部去跟百姓講：「這窗子我們要打掉，要運三○機砲上去」，演習完畢，幫你裝上更好的中華鋁門窗，我們得到老百姓信任。

我們後備軍人不光是拿槍打仗，而是把民間組織起來幫助軍人，搬東西也好，提供房舍也好，百姓對此演習沒有怨言。我當時報告總統，百姓家的窗子被打破了，總統聽到後說「那要賠人家喔」，我回她「是」。老百姓就是這麼善良、愛國，不像外面宣傳，百姓覺得軍人很差，根本不是這樣子。軍民互信、互愛，還有互動，真的非常重要。

榮民就養沒問題 就醫仍要加強

問：針對退輔會就醫、就學、就養等業務，主委欲推動的施政重點為何？

答：我上任後除了澎湖、金門、嘉義，去了十六個榮服處，既然是服務榮民的「國軍退除役官兵輔導委員會」，榮民要排第一，「就養」這塊我放心，但「就醫」這塊，榮服處照護人員以我的標準來看還不合格。我的標準是，照護人員應該要是護理師，但我遇到的照服員只受九十小時訓練，不過有比沒有好。榮服處基本的人員、設施都有，但是我覺得不滿足。

我到了偏遠地區榮服處，當地則缺醫生、護理人員、復健師，如果榮民到了榮家有什麼疾病怎麼辦？我們救護車可送到榮總分院，但動不動送去，行車安全呢？在車上顛簸發生意外呢？為什麼基本情況不能在榮家處理？不能發展到讓在地百姓看感冒，或跌傷的擦、換藥，對百姓是不是也是一種造福？因此，醫務能力一定要加強，設施要提升。

再來我去榮民總醫院十二家分院，我勉勵他們，他們分配給台北、台中、高雄榮總，要申請所需設備，這樣患者還需不需要跑到總院去？有人說怕他們（患者）都不來看，到其他醫院去，但你有這些設施，他會不來嗎？而且要形成制度，檢查完會給你追蹤、勸你做年檢，這不是做生意，而是照顧。

所以榮總分院的設施、醫生、照護人力都要加強。我有個計畫叫「金字塔」，北榮、中榮、高榮要把分院照顧好、人力不可以少、獎金要分下來，一直到建立醫師、護理人員、復健師等輪流調動訓練、升級，像一個供應鏈，讓榮家、榮總分院跟榮總變成一個企業體系。如果制度建立了，人員、獎金不會少，看護能力是不是增強了？這就是我最近在忙的一些事情。

和他國交流 盼訪查二戰合作史

問：退輔會近年積極和他國退伍軍人團體交流，未來還有哪些深化交流的機會？

答：我還沒把此事放最優先，但已排進將來要做的方向，我們在立法院報告跟美國的交流等，真正深耕還不只這個部分。我們已談到跟某國團體互換駐點人員、聯絡官，我方沒問題，這麼多辦公室可以拿出來，我這裡還會感到很榮耀。可是你（我方人員）到外面去，我國法律規定不是這樣子，領外交俸要有名額，但外交部沒這個名額，這些制度如未突破，我們無法跟著人家腳步一起走。

一般交流是大家吃吃飯、握握手，可是我國抗日戰爭時，蘇俄、波蘭、捷克及東歐國家幫助我們，退輔會應該和三軍去訪查二戰合作戰史。另外，我們二戰時在印度、滇緬地區訓練那麼久，這些關係為何不能拓展？給我們一點時間、空間，看我們能做多少事情。

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