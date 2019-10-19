竹縣家長會研習 6立委選將出席關心

2019-10-19 17:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣各級學校家長協會和全國家長會長聯盟，今天在竹北市六家國小共同舉辦新竹縣分區家長會研習，除討論重要教育議題，也分享教育政策，6名立委參選人出席關心。家長會預計11月2日在竹東鎮自強國中舉辦第二場研習，活動主題為因應108課綱。

新竹縣各級學校家長協會（簡稱竹縣家協）理事長楊郡慈表示，協會針對各級學校家長會務及財務管理，與全國家長會長聯盟共同舉辦分區研習，會中討論7個重要的教育議題，包含108課綱、高中及大學入學制度、技職教育、偏鄉教育、不適任教師處理機制、及性平教育等。

竹縣家協也一起推動全國性的教育問卷調查，讓沒有到場的家長們，能夠透過問卷填寫的方式，表達意見與看法，讓教育金字塔能夠建構在「以民情為本」的主軸上，凝聚由下而上的聲音，並且透過大數據分析，及時反映在與孩子息息相關的教育政策上。

楊邵慈說，11月2日第二場研習將在自強國中舉辦，主題因應108課綱，高中開始有多元選修的課程，因此在國中階段強化適性探索是非常有必要的，也因此，將邀請國立台灣大學師培中心教授王秀槐主講國中適性發展家長如何陪伴，期盼讓家長對於國中階段的陪伴和預備有更多的了解。

新竹縣立委參選人林為洲、周江杰、吳旭智、邱靖雅、林思銘、鄭朝方等出席研習關心。

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