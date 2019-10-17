圖輯》空軍台南基地19日開放 雷虎小組預飛展英姿

2019-10-17 12:44

〔記者王捷／台南報導〕台南空軍基地在上個9月底誤傳基地開放「假消息」，空軍基地急忙澄清，將在這個月19日開放，今天上午預演，其中以表演著稱的雷虎小組，在領隊交接受首度在台南亮相，領隊中校楊志平說，台南基地是雷虎小組的發源地，6年前雷虎成立60年他曾來飛過，這次重回台南有種陌生又孰悉的感覺，表演時他很用心，也希望民眾能感受。

上個月網路上傳出15日台南基地將開放給一班民眾，有許多飛機迷紛紛到基地洽詢，讓空軍基地詢問，台南基地急忙澄清是在19日上午開放，這次開放相當難得，距離上一次開放已經隔了六年，當天會有園遊會還有社團表演，以及飛機迷最期待的飛機特技表演，這次有雷虎小組、幻象戰機、F16戰機還有IDF戰機表演。

今天上午空軍基地預演，由IDF戰機衝過現場開幕，接著雷虎小組帶著彩煙出場，由於雷虎小組駕駛AT-3教練機，該機型可以用較慢的飛行速度、離地較低的距離飛行，讓觀眾可以容易看清楚，因此在表演時相當受歡迎，除了基本的倒飛、互衝外，雷虎小組的隊形變換是難得一見的畫面。

IDF與F16戰機的表演科目凸顯空軍低空防禦的特性，兩種戰機都能以小半徑迴轉，雖然IDF比起F16推力較小，迴轉起來也比F16距離稍大，但仍然表現能與敵機近距離纏鬥的特性，這次2架戰機可能因為維護安全的關係，距離民眾較遠，難以讓民眾看見細緻的迴轉特性。

M-2000幻象戰機，幻象戰機是目前國內戰機換裝後科技較新的戰機，因為三角機翼的設計，讓幻象戰機表現出俗稱「低空搖滾」的慢飛技巧，「低空搖滾」是飛機以低空、慢速並左右不斷搖擺前進的型態飛行。

在表演所有科目後，所以飛行教官接受獻花，雷虎小組領隊楊志平說，台南對他來說是特別的基地，6年前雷虎成立60年，他有來表演，這次他成為小組的領隊回到台南，他心情有點複雜又期盼，19日也會讓觀眾看到雷虎小組最好的表演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法