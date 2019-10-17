唯一場！空軍台南基地戰機衝場、雷虎小組表演 交通資訊看這裡

2019-10-17 11:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕空軍台南基地參觀將於19日登場，是今年空軍唯一、也是國防知性之旅最後1場活動，由於基地營區只限有通行證進入，南市民政局籲請民眾多利用大眾運輸工具及免費接駁車往返，也要記得帶國民身份證或駕照、健保卡才能入場。

19日空軍台南基地營區開放，自上午7時起開放民眾進場，9時起正式各項表演，活動至下午4時結束，當天展示有現行使用IDF、幻象2000、F-16等各型飛機及武器裝備，並且安排戰機衝場、雷虎特技小組空中表演等。

當天不開放一般車輛入營，營區周邊道路實施交通管制，交通資訊如下：

（一）接駁站設置

接駁車服務時間自早上6時30分起至下午2時，班距5至10分鐘一班車。

1、高鐵台南站、台鐵沙崙站及高鐵臺南站停車場（歸仁七路及高發一路交叉路口）。

2、南紡世貿展覽中心停車場（仁德區義林路77號）。

3、喜樹路停車場（南區喜樹路340巷）

（二）搭乘火車：

1、搭乘至臺鐵沙崙站後出站，前往歸仁七路及高發一路交叉路口轉搭接駁車前往活動會場。

2、台鐵臺南站前站出站後，轉搭5號公車（自費）前往活動會場。

（三）自行開車：

1、南紡世貿展覽中心停車場（仁德區義林路77號，計1200處汽車車位）。

2、高鐵台南站停車場（歸仁一路、歸仁三路、歸仁五路、歸仁九路、歸仁十一路、歸仁十三路、歸仁十五路、大武路一段、高發二路及高發三路雙向路邊停車，計2500處汽車車位）。

3、喜樹路停車場（南區喜樹路340巷，台86線往安平方向，計1200處汽車車位）。

（四）騎乘機車：

1、騎乘機踏車民眾，可至營區北側門機車停車場（大同路3段490巷至台1號道沿線機場路，計3000處機車車位），停放機車後步行入營。

2、衛生福利部疾病管制署南區管制中心圍牆外人行道（生產路與大同路口以南至大同路與機場路口），停放機車後步行入營。

3、台1線（生產路與大同路口以南至大同路與保仁路口）東側人行道，停放機車後步行入營。

（五）接駁車服務時間：

1、往程：活動當日6時30分起至下午2時止。

2、返程：下午4時活動結束疏運至全部民眾離營為止。

3、班距：尖峰時段客滿即開車，離峰時段每5至15分鐘一班車。

4、採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

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