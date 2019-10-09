今年空軍唯一開放基地展演 就在台南

2019-10-09 17:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕不管你是空軍迷、飛機迷、還是軍事迷，千萬不要錯過今年這場「唯一」。

空軍台南基地將於10月19日上午7時至下午4時開放營區，當天將有IDF經國號帶來精采的編隊衝場演出，還有雷虎小組特技飛行、3型主力單機性能展示等操演，平常無法看到的，一次大滿足。

今（9）日台南市長黃偉哲與空軍一聯隊聯隊長胡中緯少將聯袂宣傳這場盛會。黃偉哲說，今年空軍基地的開放，以空軍來講是唯一的一場，就在我們台南，藉這個基地開放日，能夠讓民眾瞭解國軍各項裝備以及實際操演，另一方面也瞭解國軍保家衛國重要性，軍民同心一家。

黃偉哲說，國防部昨日已開過記者會，今天在台南再宣傳一次，希望以在地觀點，邀請民眾趁這時機規劃週邊遊程，結合軍事元素來趟台南小旅行，觀光工廠、美食住宿、伴手禮等，在10月19日至25日期間，憑與戰機合照畫面，享有好康優惠。

胡中緯少將表示，今年空軍國防知性參觀，原本在花蓮、台南基地各有一場，花蓮因碰上颱風而取消，台南成為今年唯一一場，當天上午9時起各項表演；而營區只有通行證才能開車進入，一般民眾可利用仁德南紡世貿中心、高鐵台南站停車場、南區喜樹路340巷停車場3個接駁點，有免費接駁車接送進入營區，預計租借動員97部大遊覧車往返接送。

靜態展示則有3型主力戰機、UH-60M型黑鷹直升機、C-130H型運輸機、E-2K型預警機、P-3C型反潛機、F-5F型戰機、AT-3型教練機、T-34C型教練機、AH-1W型眼鏡蛇直升機、OH-58D型戰搜直昇機等。

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