法院裁定中廣土地移轉國有停止執行 學者轟：有錢判生、無錢判死

2019-10-16 10:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會上月認定中廣公司為國民黨附隨組織，並命中廣名下13筆不動產移轉國有，並追徵77億元。事後，中廣不服處分提訟，台北高等行政法院昨日裁准，「中廣土地移轉國有及追徵案」在行政救濟程序確定前，應全部停止。對此，政大地政學者今日痛批，印證民間俗諺「有錢判生，無錢判死！」

政治大學地政系教授徐世榮發文表示，看到新聞實在是感慨萬千，因為不論是「苗栗大埔土地徵收案」或「台南鐵路東移土地徵收案」，土地被徵收人都有提起行政救濟，並依法向行政法院聲請停止執行，但總是被行政法院駁回，「行政法院總是主張縱然是拆錯了，未來還是可以用金錢補償來予以彌補」。

徐世榮指出，看看苗栗大埔張藥房，後來法院雖判張藥房勝訴，但張森文大哥卻是走了，永遠都回不來，苗栗縣府顯然是拆錯了，但請問金錢要如何彌補呢？

徐世榮憶及，「我們那時多麼盼望法院能夠判決停止執行，保住張藥房，阻擋苗栗縣府的強拆，但是法院讓我們失望了，也因此造成了永遠也無法彌補的錯誤。」

徐世榮表示，如今再看法院如何判決「中廣土地移轉國有及追徵77億案」，台北高等行政法院裁定，在行政救濟程序終結確定前，應停止執行。主要理由為「審酌原處分所移轉不動產面積合計10幾萬平方公尺，價額實數鉅大，原處分執行後，將發生難於回復損害」。

徐世榮批評，原來法院判決是否會造成難於回復損害是以「價額多寡」為判准，法院認為，只要是「價額實數鉅大」就會造成「難於回復損害」，至於價額實數若不鉅大，就不會造成「難於回復損害」，因此就可以不停止執行，房子依舊就可以強制拆除。

他質疑，以「價額多寡」作為是否停止執行的判准適合嗎？試問人命就不值錢嗎？若只因老百姓房子價額沒那麼鉅大，就可不停止執行，這樣對嗎？法院判決標準，不就清楚印證民間俗諺「有錢判生，無錢判死」。

南台科大財法所所長兼教授羅承宗今日受訪表示，本次北高行裁定，又再度反覆重申不當黨產移轉國有處分「縱使停止執行，對公益無重大影響」一貫見解，但在法律解釋與適用，確有重大明顯瑕疵。

羅承宗說明，促轉條例第7條所設置的轉型正義基金，係以不當黨產追徵收入作為唯一來源。黨產會3年來雖陸續處分了將近700多億的不當黨產，但在行政法院針對黨產案件慣性停止執行阻礙下，目前實際回收僅1千多萬元。

據促轉條例，這些基金是要拿來作為「推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務」，試問這些事項難道沒有重大公益性？尤其，在促轉會與各機關共同規劃草案中，不當黨產未來還要運用在「平復政治暴力造成之創傷」、「提升司法人員執法核心價值及行使職權適當性 ，加強人權保障意識，促進司法改革」等具體事項，高度公益性不言可喻。

羅承宗批評，促轉基金陷入迄今無法成立營運困頓，最大主因要歸咎於行政法院若干保守派法官，這些法官對轉型正義的不願理解與逃避審理心態，造成轉型正義工作窒礙難行。

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