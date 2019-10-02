黨產會要出國考察？因中投欲脫手海外黨產「帛琉大飯店」

2019-10-02 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會今（2）日在立法院接受質詢時，被立委質疑為何要去帛琉「考察」並拜會帛琉大使、觀光局長？黨產會澄清，因為「帛琉大飯店」也是海外黨產，中投公司已向黨產會申請拋售，因此有必要前往考察，了解真實狀況，最後經審核後駁回申請。

據聲明內容，黨產會主委今（2）日至立法院接受質詢，有立委質疑「拜會帛琉大使、觀光局長，與黨產會有什麼關係」？對此，黨產會晚間再度回應向民眾釋疑道，「還真的有關係」。

黨產會指出，因「帛琉大飯店」為行政院黨產會認定為國民黨附隨組織的「中投公司」所有，且中投公司106年以「改善財務」、「帛琉觀光業衰退」為由向黨產會申請出售該海外資產，前往帛琉考察是審核之程序。

黨產會親自派員前往帛琉，與該國觀光事務官員查核，得知帛琉觀光為擺脫中資一條龍之負面影響，正在進行觀光「轉型」，而非「衰退」，因此中投公司申請理由不成立。

此外，時任我國駐帛琉大使周民淦也認為，帛琉大飯店的存在，對我國有其正面印象影響，且可配合帛琉共和國政府發展高端旅館之投資政策，對雙方邦交維護多所助益。

黨產會強調，秉持維護國家財產之使命，仔細審核國產遭轉手處理的案件，實地考察也是該會處理土地、不動產調查、申請案的正常程序之一。黨產會也提供了共計73頁的詳細考察報告書供民眾檢閱。

黨產會貼文：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法