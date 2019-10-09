黨產會：民服社佔用瑞芳台鐵土地 申購登記卻變國民黨的

2019-10-09 13:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨在瑞芳車站後站出口處，早年為國有的土地上設置瑞芳區黨部，並與瑞芳民眾服務社合署辦公多年。行政院黨產會調查發現，該不動產現為黨營事業光華投資公司持有，民眾服務社當年「占地後租」、「欠租遲繳」、「租後申購」後，該筆車站旁精華地竟變成國民黨黨產。

黨產會查出，新北市瑞芳區民眾服務社設址土地，原本為台鐵局管理的台灣省有土地，早在1957年以前，瑞芳鎮民眾服務社便已經在國有地上興建房屋，1960年代始申請承租土地。

據調查，在承租期間，瑞芳鎮民眾服務社曾向台鐵局申請「減免租金」，但沒有獲得台鐵同意，可是國民黨也沒有定期繳納租金，到1972年時，共積欠1968年至1970年期間3年租金。

「1972年終於繳交欠租！」黨產會表示，但瑞芳鎮民眾服務社以「房舍係供為大眾服務，且經費短絀籌措困難」等理由，要求免繳因積欠租金而生的「延期滯納金」，後來台鐵上級主管批示：「擬準免收滯納金，並糾正車站經辦人」。

黨產會說明，瑞芳鎮民眾服務社占用國有土地，並欠繳多年土地租金，除了原本應繳租金外，依規定須另繳納罰款，但經台鐵局上級核准後，該筆錢就不用繳了，可是車站經辦人卻因此被糾正。

「民眾服務社申購，卻是國民黨的名義登記！」黨產會調查發現，1988年瑞芳鎮民眾服務社以承租人身分向台鐵申購土地，當時出售總價款為194萬4460元。買方完成繳款後，卻是以「中國國民黨台灣省委員會」的名義辦理登記，由國民黨取得土地所有權。

黨產會強調，2008年國民黨將土地賣給黨營事業光華投資公司，該不動產仍在黨營事業名下，並將建物給國民黨瑞芳區黨部、瑞芳區民眾服務社使用。另外，國民黨歷年在台取得土地面積，總計達124萬多平方公尺，有近7成土地原屬公家財產，目前被轉賣剩下4萬多平方公尺。

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