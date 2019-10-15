F-16「鳳展專案」延宕 立院預算中心揭露原因...

2019-10-15 11:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國空軍142架F-16A/B block20戰機正由漢翔公司升級為「F-16V」，強化我國空防戰力，不過，立法院預算中心近期公佈國防部明年度預算評估報告，內容指出，此戰機升級出廠時程已開始延宕。空軍向預算中心解釋，這是因漢翔公司人力不足，以及出廠階段非計畫性故障改正時程過長所致，已要求加強督導，避免影響空防戰力。

我國142架F-16A/B block20正分批次升級，立法院預算中心報告點出時程指出，在國內辦理構改的F16A/B戰機數為140架 ，民國107年度至112年分別出廠4架次、24架次、27架次、34架次、36架次及15架次。

不過，預算中心表示，依據空軍提供107年度、108年度應出廠28架戰機的實際出廠狀況，雖107年度的4架均依規劃在該年底前完成，但今年1月至3月應出廠的6架次，已延至2月、4月、6月、7月及9月才完成構改作業，戰機出廠時程顯已開始延宕。不過，漢翔公司已依美商洛馬公司要求，完成人力補充及訓練，預計108年9月可滿足構改人力需求。

但預算中心也擔憂，一旦構改進度恢復不如預期，眾多因構改而無法執行飛行任務戰機是否對台灣空防戰力產生影響恐不無疑慮，因此為避免影響空防戰力，要求空軍司令部應加強督導作業。

對於此案，空軍參謀長劉任遠上月曾在立法院表示，目前已有41架戰機進廠，9架完成構改，且美商洛馬與漢翔公司採二班制加速構改，預計112年以前全案可升級完畢。

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