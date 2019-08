2019-08-23 17:27

〔記者涂鉅旻/台北報導〕美國確定販售我國66架F-16 Block 70戰機給台灣,但中國國台辦十分不滿,其發言人馬曉光還透過新聞稿罵我國政府「賣身投靠,寡廉鮮恥」。對此,我國外交部長吳釗燮在外交部官方推特署名表示「笑死我了」。

吳釗燮在推特署名其英文名字縮寫「JW」,並表示,他非常懷疑國台辦那幫人的心理狀況,國台辦的人聲稱我國採購F-16戰機是「寡廉鮮恥」(shameless)。但「笑死我了」,這個字眼適合套用在他們自己身上,卻無法用於台灣。

I really question the mental health of the GTB gang. They’re branding our procurement of #F16 fighters “shameless.” Hilarious! The word fits them like a glove, definitely not #Taiwan. JW