F-16V升級中！ 41架進場、9架構改完成升級

2019-09-25 17:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨邀國防部長嚴德發進行業務報告，並審查F-16 block20戰機升級F-16V戰機的預算解凍案。空軍參謀長劉任遠表示，目前已有41架戰機進廠，9架完成構改，且美商洛馬與漢翔公司採二班制加速構改，預計2023年以前全案可升級完畢。

我國現有142架F-16 A/B bolck20戰機，自1998年服役至今，由於該機種已達中壽期，加上在我國尚無法籌獲新型戰機之際，中國解放軍空軍日益強大，因此美國在2011年同意一筆軍售案，使我國F-16A/B bolck20戰機升級為F-16V。另外，美國今年也同意售我66架F-16V block70戰機。

劉任遠今日在立法院表示，目前F-16戰機性能提升項目，包含機體結構與次系統、航電系統、武器系統、彈藥、飛操軟體以及模訊系統等6大系統，正由洛馬及漢翔採二班制加速構改作業，預計2023年升級完畢。

劉任遠表示，F-16 block20戰機現已進廠41架，9架完成構改，並進行空軍空／技勤人員換訓作業，另因去年F-16戰機事故，因此加裝自動防撞系統，以及向美採購聯合遠距遙攻武器，全案預算也由原先1100億元提升為1402億元。

劉任遠也說，F-16 block20戰機航電系統全數換裝AESA雷達、提升電戰能力，大幅提升空域偵知，強化電子防護能力並提升作戰存活率。在數據鏈路系統方面則提升Link-16數據鏈路能力，提高聯戰能力。而立院外委會立委也同意這筆預算解凍。

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