F-16V和殲20如果「一打一」 軍事專家點出真正關鍵點！

2019-09-23 20:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會與財政委員會今日聯席審查「新式戰機採購特別條例」，在朝野立委質詢之後進行逐條審查，並於今日中午初審通過，而朝野立委皆關心，F-16V block70戰機能否對抗中國殲20戰機。對此，亞太防務雜誌總編輯鄭繼文受訪認為，現代戰爭強調「體系化」而非單打獨鬥，因此應端看兩岸全盤軍事態勢為佳。

民進黨立委今日質詢時質疑，F-16V戰機屬於「4.5代」戰機，但殲20為「第五代」戰機，如「一打一」，我方勝率為何？空軍參謀長劉任遠強調，未來戰爭不會僅「一打一」，而是整體作戰。但在施義芳追問下，國防部長嚴德發表示：「我們飛行員戰技高超，絕對沒有問題，一對一我們絕對把它打掉！」另外，也有多位立委關心F-16V和中國主力戰機的優劣。

對此，鄭繼文認為，新購F-16V具備較好的雷達，不過現代戰爭強調「體系化」作戰，F-16V戰機在台海防衛作戰，也不會單打獨鬥，而是要配合三軍武器執行任務，因此須端看兩岸軍事態勢為佳。

至於新型戰機部署在台東志航基地，鄭繼文認為，就我國防衛作戰而言，新戰機部署在台東志航基地，除可強化我國東部空防力量，加上志航基地與花蓮佳山基地一樣具有洞窟設計，將可強化我國戰力保存作為。

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