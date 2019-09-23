F-16V對戰殲20 嚴德發：一對一絕對把它打掉！

2019-09-23 14:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會與財政委員會今日聯席審查「新式戰機採購特別條例」，在朝野立委質詢之後進行逐條審查，並於今日中午初審通過。不過，部分立委關心F-16V能否因應中國「殲20」等第五代戰機，民進黨立委施義芳問，F-16V戰機如和殲20戰機一對一勝率如何？國防部長嚴德發回應：「我們飛行員戰技高超，絕對沒有問題，一對一我們絕對把它打掉！」

施義芳質詢時問，第五代戰機具備垂直起降、低偵測度等特性，包括美國F-35、F-22、中國殲20都屬於此世代，但我國購買F-16V戰機如何對付第五代戰機，「你買了（戰力）在後面追別人？」

空軍參謀長劉任遠表示，F-16V是4.5代戰機，其配備AESA雷達能力更為提升，對小目標偵蒐能力加強，另配備IRST紅外線偵蒐能力，而殲20唯一優勢為匿蹤性能稍微好一點。且未來戰爭不會一打一，一定都是整體作戰。

但施義芳追問，如一對一的勝率如何？嚴德發回應：「我們飛行員戰技高超，絕對沒有問題，一對一我們絕對把它打掉！」

民進黨立委王定宇詢問，我國戰機對上中國軍機情形為何？劉任遠表示，針對實際性能，軍方有模擬過，就中國現役戰機，包括蘇30、蘇35、殲10、殲11等，我們F-16V能力在其之上，F-16V面對殲20戰機，兩者性能則在伯仲之間，雖殲20匿蹤性能較佳，但實際數據為何仍不知道。

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