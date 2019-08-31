視察漢翔升級F-16 蔡英文：國家主權與和平要靠堅實的國防

2019-08-31 16:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕面對中國不放棄武力犯台等促統攻勢，蔡英文總統今日在臉書貼文表示，國家的主權與和平，靠的從來就不是妥協、更不是退讓，而是要靠堅實的國防！

總統昨天前往台中參訪漢翔公司，她今天表示，這3年積極推動國防自主，將國防和產業結合，用國家力量來扶植自己的產業、培養我們的人才。

總統說，她昨日再次來到漢翔公司，實地了解F-16戰機的構改工作進度。過去漢翔曾是亞洲民主國家戰機研發的先驅，卻因為沒有充分落實國防自主，導致研製的能量流失。她堅持讓漢翔重新成為台灣之光，也堅持高教機國造，F-16戰機構改升級加速，並提升維修能量，為發展下一代戰機打下基礎。

總統說，漢翔現在有超過7000位員工，努力投入國防自主的工作。為了實踐國機國造和F-16戰機構改任務，光是新聘員工就超過1300位，促進了台灣航太工業以及中部的發展。

蔡英文強調，推動「國防自主」的路並不簡單，但我們全力以赴，一步一步走出好成績。

總統昨天下午前往台中參訪漢翔公司，在董事長胡開宏陪同下，視導A、B棚廠，了解F-16升級構改的計畫與功能。

總統致詞時表示，她在參訪及簡報的過程中，有跟兩位來自洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司的朋友們交換意見，他們認為，在這裡的團隊是世界最好的團隊之一，有比較資深的員工，也有年輕人，且有不同訓練的背景，深具多樣性，組成一個很好的團隊，來執行國家最重要的任務。

總統說，事實上，這項任務帶給大家更多的挑戰，將來一波又一波新的挑戰出現時，整個國家就靠團隊把國家航太的能量撐起來，不只替現役飛機做構改，將來還可以做維修，甚至於在能量擴大之後，國機國造的工程也可以做得更好。

總統強調，國家的主權與和平，靠的從來就不是妥協，更不是退讓，而是要靠堅實的國防能力，才能確保和平的存在。

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