韓國瑜要來台南造勢 黃偉哲暗酸：我們不要請假就好

2019-10-14 13:29

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統選舉提名人韓國瑜預計於本月週六來台南造勢，台南市長黃偉哲表示，我們會先禮後兵，如有機會會請他吃台南的肉燥飯。他並酸說，「最重要的是我們自己不要請假就好。」

黃偉哲表示，這是請假後假日的第一站嗎？韓國瑜如果要來做選務的行程，市府會尊重。

當然我們會做好整理交通秩序的維護，以及協助跟配合維護候選人的安全，我們會正面面對，先禮後兵，「最重要的是我們自己不要請假就好。」把我們自己的選票鞏固好，嚴陣以待，用台語說，就是「樹頭若站乎在，毋驚樹尾做風颱。」

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