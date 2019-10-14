郭台銘列民眾黨不分區第1名？郭辦：沒有這樣的規劃

2019-10-14 12:07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕近日傳出民眾黨擬推鴻海創辦人郭台銘為不分區列第一名、黨主席柯文哲列第34名，郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說明，「郭台銘先生對於加入民眾黨成為不分區第一名，不是他人生規劃的劇本之一，而且他現在是無黨一身輕，沒有這樣的規劃」。

蔡沁瑜說，「不分區相較於區域立委名單，不會那麼急，我們正在跟民眾黨協調不分區名單，還沒有一個確切名單出來，之前也強調，郭台銘先生對於加入民眾黨成為不分區第一名，不是他人生規劃的劇本之一，而且他現在是無黨一身輕，沒有這樣的規劃」。

媒體詢問，因之前郭台銘很晚才宣布不選總統，郭對柯懷有虧欠，因此打算列第8、或第10名幫民眾黨衝政黨票？蔡沁瑜說，「我們沒有主動提出這方面的要求，坦白說，依選罷法規定，要成為她的不分區必須成為民眾黨黨員，但這是重要關卡，（要不要入黨）是我們比較重要的考量」。

若郭陣營區域提名與民眾黨有重疊，蔡沁瑜強調，「兩陣營要合作，需要溝通再溝通、協調再協調，原則上現在處於這樣的合作模式，當然合作有需要磨合的地方，原則上就向柯市長講的，95％合作是OK的，兩陣營都是往正常的合作方向在走，不應該要求100％他要禮讓或我們要禮讓，不會有這樣的要求，這樣也太為難人家了」。

蔡沁瑜指出，也不排除在同區域，有郭、柯陣營同時推人的可能性，但「最後一定有機制來協調，最後已11月22日的登記名單為主，協調機制我們還在考慮」。

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