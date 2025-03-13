軍人手機失竊「被賣到中國」 顧立雄：無洩密顯示MDM發揮功能

國防部長顧立雄今（13）受訪表示，該手機相關照片都是攝影官所攝已奉核的可公開照片，更顯示MDM發揮其管制功能。（記者塗建榮攝）

2025/03/13 10:11

〔記者方瑋立／台北報導〕網傳中國網友「買到」台灣國軍手機，陸軍第八軍團指揮部昨（12）說明，是2023年間137旅吳姓士兵遺失手機，當時已主動警局備案及手機註銷程序申請，外傳外流訓練照片和群組對話等，皆無涉機敏資訊。國防部長顧立雄今（13）受訪表示，該手機相關照片都是攝影官所攝已奉核的可公開照片，更顯示MDM發揮其管制功能。

中國微博部落客金規泙近日發文指稱，中國人士購入二手手機，發現「上一個機主是海對面的」，同時附上多張照片，從中可以看到MDM管制系統上斗大的137旅字樣，以及LINE上的各種聊天群組和內容、官兵姓名、大合照相片、八軍團聯絡資訊等。購買者指稱，他買的手機是華碩ZenFone 6，原主人應該是被偷走手機了，很多資料都沒刪，最後通訊時間為2023年3月。

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立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」專案報告，並備質詢。

顧立雄會前被問及此事受訪表示，MDM是入營後管制鎖定不得攝錄、定位和藍牙的功能，因為是遺失手機，國防部檢視相關流出相片，都是單位已奉核可公開的相片，反而顯示MDM確實有發揮其功能。

媒體詢問該員已退伍為何未退群組？顧立雄回應，需分辨公務群組或私人群組，退伍時相關公務群組當然需要退出，手機遺失的時間點是退伍前且有報案。

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