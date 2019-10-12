帥暈！「特戰男神」吳怡農健身 網讚：國家肌器動得厲害

2019-10-12 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨2020台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農在金融、國防研究、公共政策等領域的豐富資歷，加上精壯體格與爽朗笑容的加持下，讓他一宣布參選就引起各界關注，也擁有大批支持者力挺。有網友今（12日）發文分享「野生」吳怡農健身照，讓不少網友直呼，「國家肌器動得很厲害！」

被譽為「特戰男神」的吳怡農畢業自美國常春藤盟校耶魯大學經濟學系，返國後從陸戰隊退役，也是「新世代安全論壇」的發起人。在金融、國防研究、公共政策等領域的亮眼資歷，讓他一宣布參選就熱度不減。

「X-Force派女性主義者」、台獨網美徐閉，今在臉書發文分享吳怡農健身照。其中一張照片，吳怡農肩推50公斤，也讓有在健身的徐閉直呼，「要不要分享一下引體向上的秘訣？」

貼文一出，吳怡農精壯的手臂讓網友直呼，「國家肌器！」還有網友許願期待吳怡農推出3分鐘「每天動一動，身體沒病痛」的健康操教學短片，還能叫做「國家肌器動得很厲害！」分享到長輩群組，在宣導健康觀念的同時，也闡述自己的理念與政見。對此，網友也紛紛表示，他真的是真誠、有抱負的人，真希望能讓長輩認識這個有理念的年輕人。

文末，徐閉也分享吳怡農的政治獻金專戶 ，呼籲若認同吳怡農的理念，想提供支持的話，可以參考捐款，幫助他打選戰。對此，網友也紛紛說，「如果覺得怡農很不錯，拜託大家小額捐款幫他打選戰唷，感謝你們支持怡農」、「他真的是個非常真誠善良有抱負的人。請大家多多捐款幾百幾千都好」、「『儲值解鎖更多行程』＃戀與候選人」。

還有粉絲發現吳怡農勤跑基層、奔波於選戰後的體態消瘦許多，紛紛心疼直呼，「跑行程還是得喘口氣休息啊」、「參選後瘦太多了」。

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