吳怡農獲「國家肌器獎」 感謝農夫婦：會繼續動得很厲害

2019-10-11 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕由網紅「視網膜」創立且自詡為中華民國官媒的YouTube頻道「眼球中央電視台」，日前舉辦國慶晚會，邀請到行政院長蘇貞昌、議員高嘉瑜、立委參選人吳怡農參與。頒獎環節中，由吳怡農榮獲「國家肌器獎」，宣布得獎感言時還表示，感謝所有支持他的農夫、農婦們「以後我會繼續動得很厲害」。

「眼球中央電視台」的雙十國慶晚會中，頒發許多「創意獎項」，在和館長陳之漢、「虧雞福來爹」林義豐、前總統馬英九激烈競爭中，吳怡農奪下「國家肌器獎」。

吳怡農入圍影片中介紹，他以陸戰隊精神與爽朗的笑容橫空出世，向蔣公後代（立委蔣萬安）宣戰的大無畏精神，與他手臂的線條一樣迷人，讓國人反璞歸真，投入第一級產業，成為農夫農婦（吳怡農粉絲）。

吳怡農發表得獎感言提到，感謝所有支持他的農夫農婦們，還笑說「以後我會繼續動得很厲害」，勤跑基層，為各位發聲，與所有中華台北自由區的1450們，在國家的第一線強力、堅強的抵禦侵擾，Kuso的感言讓現場觀眾笑聲連連。

同時，「港湖女神」高嘉瑜也獲得「愛國歌手獎」，她笑稱自己是「被政治耽誤的歌手」，現場獻唱《浪子回頭》並喊「港湖我贏了，我會繼續唱，我會一直唱，唱到金曲獎」。

這段頒獎環節驚喜連連，逗得網友開懷大笑，紛紛表示「居然比國慶典禮好看」、「這個節目顯示我們的言論自由，空氣也很自由」、「聽到這生不如死的天籟，亡國感頓時全消」、「正統官媒越來越牛了」。

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