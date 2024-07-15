北市中山商圈遭檢舉不單純？ 範圍疑與柯文哲任內劃設TOD區域一致

台北市南西中山商圈、赤峰商圈近期高達百間店家遭檢舉，圖為赤峰商圈近年為台北文創新熱點。（資料照）

2024/07/15 16:55

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市南西中山商圈、赤峰商圈近期高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，前台北市長柯文哲任內在中山商圈、赤峰街劃設預計進行TOD開發計畫的核心區域，與此次心中山南西商圈大規模被檢舉的店家分佈範圍一致，明年剛好就是建商參與申請期限。

聲量看政治指出，近年許多社區爭議事件多集中於中山、雙連站沿線周邊街區，案情恐怕不單純，前台北市長柯文哲在2018年引入「大眾運輸為導向的都市發展（TOD）」概念，計畫在台北93個捷運站周邊提供容積獎勵優惠，接著啟動目前最大的捷運劍潭站TOD開發計畫，該計畫後續還引發多起爭議。

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聲量看政治表示，中山商圈與赤峰街區在柯任內被公告為TOD容積獎勵區，以此提高該區的容積獎勵，讓建商更有意願開發都更單元。聲量看政治披露，柯任內所劃設的TOD開發計畫核心區域，套上圖層後，竟然與此次心中山南西商圈大規模被檢舉的店家分佈範圍一致，「怪就怪在炒地掮客下手的精準度，不查則已，一查嚇人。」

依《臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案可申請開發許可地區容積獎勵規定》，一旦參與開發計畫，建商所獲得的容積獎勵最高可達基準容積的2倍，且必須要在TOD都市計畫公告實施日起6年內提出申請。聲量看政治表示，TOD計畫是自2018年6月21日公告實施日起算，明年剛好就是投資客下單期限，「想要賺中山商圈與赤峰街街區大規模TOD開發計畫，此時再不開地圖砲可能就會來不及了吧？」

聲量看政治也說，現任市長蔣萬安對TOD開發計畫也牽涉甚廣，一上任就通過飽受爭議的劍潭TOD案，可以觀察蔣萬安後續會如何切割柯市府任內的TOD開發計劃，拯救心中山青創巷弄？還是「柯規蔣隨」藍白一家親？

臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，前台北市長柯文哲任內劃設TOD開發計畫的核心區域，與此次心中山南西商圈大規模被檢舉的店家分佈「範圍一致」。（擷自臺北市都市開發審議地圖）

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