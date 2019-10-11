蔡英文走訪民生社區 讚吳怡農勇敢承擔艱困選區

〔記者林家宇／台北報導〕總統蔡英文今天傍晚到台北市民生社區，為民進黨第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農站台，兩人先是在富民生態公園發表簡單談話，接著到鄰近的鵝肉店大啖美食，蔡英文說，吳怡農願意在艱困選區投入選戰，彰顯出民進黨年輕世代不怕困難的態度。
吳怡農提到，民生社區長期以來對民進黨非常艱困，蔡總統8年前也曾在此抱病發表演說，當時對民進黨來說也同樣艱難；吳怡農話鋒一轉說，自提名到現在，「 這區還沒看到國民黨總統候選人的看板，好像國民黨在這邊沒有要選總統。」
蔡英文表示，吳怡農願意承擔艱困選區，讓她感到相當高興，「對年輕世代來說非常有意義，不怕困難不怕挑戰，願意在關鍵時刻站出來，還打趣地對吳怡農說，「聽說你很受歡迎不是嗎？」
談話結束後，一行人到當地知名的「阿誠鵝肉店」用餐，沿途受到許多民眾歡迎，紛紛搶著拍照，即便到店內用餐，仍有不少人在店外圍觀，高喊「辣台妹加油」、「小英加油」，替蔡英文打氣。
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總統蔡英文（左）今天走訪民生社區，陪同立委參選人吳怡農（右）直播品嚐「阿成鵝肉」的乾麵、鵝肉等美食。（記者簡榮豐攝）
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總統蔡英文（左二）今天走民生社區，立委參選人吳怡農（左一）擔任導覽員介紹富民生態公園。（記者簡榮豐攝）
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總統蔡英文（左）與立委參選人吳怡農（右）到「阿誠鵝肉」用餐，總統夾了半碗乾麵給吳怡農，要他多吃點。（記者簡榮豐攝）