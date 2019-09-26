吳怡農憶述陳菊 為民主奉獻青春 網：不因詆毀而被磨滅

2019-09-26 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日多次評論總統府祕書長陳菊是「較肥的韓國瑜」、「大號的吳音寧」。對此，吳怡農今（26日）在臉書直言，如此一連串失當的言論，早已逾越了政治人物應有的道德底線。更直言，即使政治立場再怎麼對立，任何人都不該受到這樣無理的對待。對此，網友也紛紛留言，陳菊對台灣民主自由的貢獻，不會因為那些詆毀而被磨滅。

根據該則貼文，吳怡農表示，有文化的台灣人不應以身體特徵去醜化、詆毀一個人的人格。更表示，陳菊擔任過《美麗島雜誌》的編輯委員，更在29歲那年開始，在政治黑牢中度過7年漫長的歲月，陳菊不僅是一位令人景仰的民主鬥士，也是女性政治工作者的先驅。

吳怡農感觸，自己從小看著這些為了台灣爭取民主自由的長輩，長大後才更加深刻地了解「美麗島世代」為台灣犧牲、奉獻的道德勇氣，而前輩們的苦難與傷痛，激勵了一代又一代的年輕人投入政治的工作，也終於讓自由和民主在台灣開花結果。

對此，有網友感嘆，陳菊等民主運動的前輩，為了讓台灣人享有民主自由，犧牲了燦爛輝煌的青春，在黑牢裡度過漫長的歲月，令人相當心疼。網友也紛紛留言，「如果沒有民主前輩的努力，也沒有今日自由民主的台灣」、「她對台灣及高雄的付出，不會因為這些對她的不實批評而磨滅她對台灣民主自由的貢獻」、「台灣民主自由不是天上掉下來的，而是先人前輩的心血與生命」。

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