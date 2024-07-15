藍白如何偷渡「縮短中配入籍年限」？ 蘇巧慧PO清楚對照圖

民進黨立委蘇巧慧今（15）日下午在臉書PO出一張對照圖，指出能讓民眾清楚知道，藍白兩黨是如何裡應外合，企圖偷渡縮短中國人取得身分證年限。（圖擷取自蘇巧慧臉書粉專）

2024/07/15 20:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院朝野黨團12日協商「新住民權益保障法」，然而民眾黨立委麥玉珍所提修正動議，被外界質疑是偷渡中配取得身分證相關程序，引發熱議。對此，民進黨立委蘇巧慧今（15）日下午在臉書PO出一張對照圖，指出能讓民眾清楚知道，藍白兩黨是如何裡應外合，企圖偷渡縮短中國人取得身分證年限。

蘇巧慧今日在臉書發文表示，在國民黨提案的「新住民基本法」版本裡面，清楚寫出「對於不同國家地區的新住民，行政措施應該一律平等」，其中在立法說明的部分，更是直接寫明「包括取得身分證時間不應不同」。

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蘇巧慧指出，在民眾黨提案的「新住民基本法」版本中，則是「忽然」也加入一條修正動議，內容為「對於不同國家地區的新住民，行政措施應該一律平等」，甚至在被民進黨發現後，反過來痛批民進黨，「這條文跟身分證取得年限無關！民進黨不要抹紅！」。對此，蘇巧慧在文末表示，「條文文字都一樣，我話就說到這裡。」

另外，民進黨立法院黨團也留言喊話，「奉勸民眾黨有錯就要認，不是死鴨子嘴硬，一直狡辯。立法院不是小朋友吵架的地方，是要為國家利益把關的！」

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