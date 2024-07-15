立院三讀》軍人悔過懲罰期間得外出 不服獎懲可向權保會申訴

立法院院會15日晚間三讀通過軍人權益事件處理法草案，立法院長韓國瑜落槌宣布法案通過。（記者羅沛德攝）

2024/07/15 22:39

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院院會今（15）日晚間三讀通過「陸海空軍懲罰法」（懲罰法）修正案，未來軍人執行悔過懲罰期間不計入役期與年資，並刪除悔過懲罰中不得外出規定。

懲罰法三讀條文明定，軍人懲罰包含人事懲罰、財產懲罰、紀律懲罰3種；軍人懲罰依照身份分為軍官懲罰、士官懲罰、士兵懲罰3種。其中「悔過」懲罰中不得外出規定，考量有違反「憲法」第8條限制人身自由爭議刪除，並明訂悔過實施不得有禁錮、凌虐等行為。

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三讀條文也將軍人應受懲罰之行為，區分為「勤務上」與「勤務外」兩種類型，明定4項勤務上違紀行為，與故意觸犯刑事法律、無故施用或持有毒品、酒駕或拒絕接受酒測、性騷擾或性霸凌、違反廉政倫理或行政中立、違法兼職或經營商業等6項勤務外違紀行為，若在勤務外有其他不合於軍人身分，足生影響於軍譽或服役機關勤務運作的行為，不得為重大懲罰。

為整合現行多元分歧的軍人權益救濟管道，立法院今日也三讀通過「軍人權益事件處理法」（軍權法），明定軍人與其所屬機關、部隊、學校、行政法人間關於身份、公法上財產請求、獎懲、考績及其他行政處分或管理措施爭議，可以依法提出復審、申訴、再申訴、行政訴訟程序救濟。

條文明定，軍人若不服所屬機關對其所為涉及軍人身份變更、公法上財產請求、獎懲或考績事項的行政處分，除法律別有規定外，可以向地方軍事法院設置的官兵權益保障會提起覆審；軍人不服所屬機關所為得提起復審以外的行政處分或管理措施，得向申訴管轄機關提起申訴，如有不服得向權保會提起再申訴；不服複審或再申訴決定，得向高等軍事法院勤務法庭提起行政訴訟，仍有不服得再向高等行政法院提起上訴。

立法院院會15日晚間三讀通過陸海空軍懲罰法修正草案、軍人權益事件處理法草案。（記者羅沛德攝）

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