韓「堅持一中各表的九二共識」 卓榮泰：請他去中聯辦講一次

2019-10-11 12:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜昨天宣布兩岸政策主張，其中一項是「堅持一中各表的九二共識」。對此，民進黨主席卓榮泰今天嗆聲說，「請他去中聯辦講一次啊！」並質疑韓國瑜「只會內銷、不敢外銷」，淨說風涼話。

卓榮泰今天與立法委員張宏陸共同出席全國新住民市集活動，針對韓國瑜發表國慶演說時，批評民進黨操弄亡國感、騙選票。卓榮泰認為，這應該是韓國瑜國政顧問團兩岸組顧問蘇起教韓說的話，因為從韓國瑜昨天舉行的記者會來看，韓對於很多問題都無法回答，一個沒有辦法回答問題的市長，會講出這番話應是蘇起指導的。

卓榮泰說，去年選舉時韓國瑜咒罵高雄又老又窮、騙取選票，但是今天民進黨訴諸的是國家的安全與主權，他不希望韓國瑜「有了今天、忘了昨天」，民進黨不是賣弄亡國感，而是針對香港問題惡化，台灣人應該提高心中的自覺，他提醒韓國瑜莫忘曾經說過的話，不要自己打自己的臉。

對於韓國瑜提出「堅決一中各表的九二共識」，卓榮泰嗆聲說，「請他去中聯辦講一次啊！請他遇到中國高官講一次啊！我們就相信他所說的話。」不要只會內銷、不敢外銷，大家每天辛苦工作，韓國瑜就講一句風涼話帶過，好像民進黨無法在兩岸之間取得安全的平衡點。

另外，針對韓國瑜指，蔡英文總統靠反送中議題撿到槍，其實是把槍送給對岸來傷害台灣。對此，卓榮泰表示，他看到中國飛彈對著台灣，對台灣步步進逼，香港問題持續惡化，中國卻拉高國際威嚇及恐嚇的力量，這絕對不是撿到槍。他希望台灣有自主的國防力量，能夠防衛國家安全，為了達成目標，台灣必須要有堅定的總統、民主的國會，才有能力保衛自己，韓國瑜講出這番話，應該與韓進中聯辦有關。

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