兩岸政策被批像「人民日報社論」 韓陣營：蔡像「義和團團長」

2019-10-11 11:14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨日拋出兩岸政策白皮書，引來競爭對手蔡英文陣營批評像是「人民日報社論」，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今日反批蔡英文像「義和團團長」，只會亂罵、操作民粹。

葉元之表示，蔡英文執政讓民眾有很重的亡國感，除了經濟不佳、邦交國減少，還有造成兩岸對立，讓台灣青年人可能要上戰場，讓大家有很深的憂慮，而且蔡陣營只剩下抹紅一招，做為自己施政無能的遮羞布，他希望蔡英文可以提出治國辦法，真正拿出實力。

對於韓國瑜妻子李佳芬昨日參加藍營國慶活動遲到一個小時，媒體詢問是否錯失原本與前總統馬英九化解誤會的機會？葉元之強調，「我們與馬前總統沒有誤會」，「我們跟馬前總統那邊一直很好」﹔媒體追問李佳芬無緣與馬英九同框是否可惜？他則說，「因為我們一直很好啦，也不用刻意去同框或不同框」，馬辦已強調如果有適合機會，會持續幫韓國瑜加持。

對於韓國瑜究竟何時請假參選，葉元之表示，目前時間未確定，所以才未公布，他並強調，韓陣營在安排行程過程中一定會與外界討論，可能有些人就把知道的訊息講出去，才會造成訊息滿天飛，對於外傳韓辦9日討論為何媒體報導韓國瑜將在15日或16日請假的結論，是黨中央方面把消息洩漏出去，他強調「沒有、沒有講到這個」，韓陣營不知道是誰放話，未來韓辦應該訂出一個辦法，明確規範消息如何發布、誰來發布，目前由於競選總部尚未正式成立，可能在對外發布口徑上沒有一致，未來整合成功後就不會有這樣的問題。

至於外傳韓國瑜競選副總幹事周錫瑋將是「總發言人」，葉元之說，沒有這樣的消息，雖然自己曾在政論節目中說過周錫瑋很有戰力，但並沒有說周就是「總發言人」。

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