韓國瑜發言目標只有「她」 孫大千豪語：11月中打平民調

2019-10-11 09:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調明顯落後競選連任的蔡英文總統，讓韓粉與藍營基層焦慮不已，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千今日上午接受廣播節目專訪時除了感謝「庶民伙伴」不離不棄，並信心喊話要大家放心，只要給韓陣營一個月時間，就可以把目前落後的情況打平，而且韓陣營已調整競選策略調，估計11月中旬民調就會超前蔡英文。

所謂策略調整，據孫大千指出，也就是今後韓國瑜的發言目標只有蔡英文一人，而且韓會向蔡喊話、進行交鋒，至於其他綠營人士的言論，則一律由韓國瑜的國政顧問團負責，由顧問團相關議題領域的專家成員，與綠營人士PK交鋒。

孫大千表示，韓國瑜最可貴之處就是具有「庶民氣質」，他並認為要爭取菁英的認同與信任並不困難，當韓國瑜無法獨立撐起菁英的期待，就是由團隊來展現，接下來除了副手人選，也許連院長（行政院長）人選都會公布，韓的「菁英治國團隊」會幫忙完成大家的期待，解決台灣問題。

對於外界質疑韓國瑜「草包」，孫大千舉台北市長柯文哲為例，辯解柯文哲雖然在醫學方面是專家，但當遇到材料工程的領域也就是一個「草包」，「每個人在非專常的領域都是草包」，未來韓國瑜下鄉行程會傾聽民眾聲音、學習並且關懷，讓民眾感受到韓願意傾聽的「庶民特質」，而且願意學習，在意世上苦人多。

對於有媒體報導韓陣營副總幹事周錫瑋今後將專門負責對付行政院長蘇貞昌的攻防，孫大千特別澄清，至目前為止，韓陣營只有兩位發言人，國政顧問團有一位，這三個發言人的角色各有不同，而且韓陣營並沒有如外傳要另設一位「總發言人」或由誰專門負責對付蘇貞昌，以後就是由國政顧問團總召張善政及相關成員負責回應蘇貞昌的發言，並沒有所謂設定由誰來對負誰。

他強調，周錫瑋是副總幹事，而且未來還會有其他的副總幹事，分別負責組織、文宣、地方基層動員等工作，人選將陸續公布，可能會有二、三十個。

孫大千表示，雖然「芒果感」（亡國感）是年輕族群對蔡英文買單的關鍵，但韓陣營不會放棄這一塊族群的票源，顯然台灣有人不希望香港「反送中」儘快落幕，既然香港問題不會落幕，韓陣營將以「安全感」來直球對決，況且台灣年輕人不是只有「亡國感」的問題，他舉柯文哲能獲年輕族群支持為例，印證年輕族群不是只在意「反送中」、「亡國感」，還有其他堅持的價值，韓陣營會在年輕族群這一塊做其他的操作，提供年輕人「安全感」與其他價值的滿足。

有關韓國瑜請假參選的時間點，孫大千沒有明說，只強調請假是必然的，但韓國瑜念茲在茲的是對高雄市民的承諾，因此會在手邊工作告一段落後請假，在請假前完成他所關心的事，而且目前正在加快腳步進行中。

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