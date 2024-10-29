白營點名范雲同志遊行不見人影 四叉貓PO合影：眼殘的話這裡有圖

四叉貓PO出與范雲、民進黨副秘書長何博文等人的合影，打臉陳世軒。（圖翻攝自四叉貓臉書）

2024/10/29 20:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年的台灣同志大遊行26日登場，民眾黨被網紅「四叉貓」劉宇狠酸只會蹭同志族群，近日在直播中將矛頭指向民進黨，民眾黨新北市議員陳世軒還點名綠委范雲當天不見人影。對此，四叉貓今天（29日）PO出當時與范雲的合影，吐槽「眼殘的話我可以幫忙附圖喔！」

四叉貓近期批評民眾黨過去都是去「蹭」同志遊行，包括今年已三度「忘記報名」，只會在起點拍照打個卡，從來沒有走到終點過，然後對外說每年都有出席遊行用行動支持。四叉貓更直言，這就是一種「包牌手法」，對反同的說他們是唯一沒報名的政黨，對挺同的說他們有派人去，「整個民眾黨比國民黨還不要臉，國民黨至少每年都有報名還走完全程勒！」

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民眾黨副祕書長許甫和陳世軒昨天（28日）在白營YT頻道「民眾之聲」開直播時，就聊到被四叉貓嘲諷的事，許甫強調「參與比報名重要」，還將矛頭對準民進黨，和陳世軒一起批評綠營在同志相關議題沒有拿出什麼具體作為，「他們用這種很表面的東西就可以獲得大家支持，嘴巴講支持，但是提出什麼對同志好的法案？」陳世軒還點名范雲，「你看那天除了蕭美琴，你有看到范雲嗎？」

對此，四叉貓今天在臉書PO出同志遊行當天與范雲同框合影，標註陳世軒，「眼殘的話我可以幫忙附圖喔，她可是有走完全程，哪像你們民眾黨！同志大遊行那天，我也沒看到陳世軒來現場啊，民眾黨只派了一個市議員出席記者會，那唯一的市議員在北市府門口開完記者會之後，直接轉身走回他的台北市議會辦公室，也姓陳，我就不說是誰了。」

副總統蕭美琴（粉紅色衣）26日與民進黨黨公職人員組隊參與台灣同志大遊行，前排右2為范雲。（資料照，記者羅沛德攝）

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