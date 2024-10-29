林佳龍時隔近20年再訪聖露西亞 感謝挺台爭取應有地位

外交部長林佳龍（左）抵達聖露西亞後，隨即前往總督府晉見代理總督查爾斯（右）。（圖擷取自林佳龍臉書）

2024/10/29 21:34

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍於台灣時間10月28日晚間抵達聖露西亞，時隔近20年再度造訪聖露西亞。林佳龍先晉見露國代理總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles），代表總統賴清德感謝聖露西亞在國際場合中為台灣爭取應有地位，也與露國參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）及眾議院議長法蘭西斯（Claudius J. Francis）會晤。

林佳龍抵達聖露西亞後，獲得聖露西亞前總理、現任資深部長暨基礎建設部長金恩（Stephenson King）、社會公義部長亨利（Joachim Henry）、外交部代理次長茉斯蒂（Janelle Modeste-Stephen）等露國內閣成員及皇家樂隊的演奏迎接。

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林佳龍透過臉書表示，他抵達聖露西亞後，隨即前往總督府晉見代理總督查爾斯，並代表總統賴清德感謝聖露西亞政府與台灣的堅定友誼，及聖露西亞在國際場合中為台灣爭取應有地位的支持。

林佳龍表示，台灣與聖露西亞共享民主自由與人權價值，並在數位應用、公共衛生等多個領域展開緊密合作，台灣也在聖露西亞協助建造國家資通訊中心，推動數位轉型。

林佳龍本次訪問露國期間出席了資通訊訓練班競賽頒獎典禮，並與聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）共同出席「公衛計畫資料蒐集APP啟用」儀式，見證雙方在數位轉型計畫的努力與成果。

林佳龍也在聖露西亞國會會見參議院議長雷諾絲與眾議院議長法蘭西斯，並欣賞當地克里奧文化的傳統舞蹈表演，與享用當地的可可茶等特色小吃。

此外，駐聖露西亞大使陳家彥也安排林佳龍與農業部長普洛斯培（Alfred Prospere）共同參觀「台灣——聖露西亞市集」。林佳龍指出，台灣國合會在露國推動「蔬果產銷供應鏈效能提升計畫」，蒐集當地蔬果產銷資訊、產期調節規劃及輔導農民栽培技術，穩定農民供貨能力，並連結當地超市或觀光飯店等市場管道，提升農民收益。

林佳龍表示，台灣長期在邦交國推行衛生醫療、農業技術，如培育適合在地的種苗、牲畜改良等合作計畫，盼協助邦交國在各項領域奠定良好的發展基礎，「這也是台灣的強項」。林佳龍也特別感謝駐外技術團人員的辛苦奉獻，並進一步指出，台灣將持續推動總合外交與榮邦計畫，持續深化與聖露西亞的合作，增進兩國人民福祉。

外交部長林佳龍（右二）與聖露西亞總理皮耶（左二）共同出席「公衛計畫資料蒐集APP啟用」儀式。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍與露國參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）及眾議院議長法蘭西斯（Claudius J. Francis）會晤。 （圖擷取自林佳龍臉書）

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