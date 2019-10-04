過半討厭韓國瑜！趙少康嘆怎會這樣 獻策救援策略

2019-10-04 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日民調頻頻下滑，在最新公布的TVBS民調中，他以38％的支持度落後給總統蔡英文的50％，不喜好度更達到52％。對此，資深媒體人趙少康感嘆，超過一半的人不喜歡韓國瑜，怎會變成這樣子？

《TVBS民調中心》1日公布最新民調，若明年總統大選藍綠對決中，蔡英文支持度再度上升，以50％支持度持續領先，韓國瑜民調再度下滑至38％，雙方差距從先前調查的7個百分點拉開為12個百分點。若蔡英文對決韓國瑜、朱立倫搭配參選的「韓朱配」，蔡仍以49％支持度領先韓朱配的44％。

另外，在喜好度方面，蔡英文的喜好度為37％，不喜歡降至43％，而韓國瑜喜好度略降為31％，不喜歡比例略增為52％；蔡英文的信任度41％，不信任度46％；韓國瑜信任度30％，不信任度55％。

對此，趙少康2日在網路談話節目《觀點》表示，超過一半的人不喜歡韓國瑜，感嘆「怎會變成這樣子？」他認為，韓國瑜的策略要先把不喜歡他的人先轉為「中立」、「沒有態度」，然後再想辦法讓他們變成喜歡韓，雖然要一下從不喜歡變成喜歡不容易，但韓國瑜一定要設法扭轉！

趙少康也提到，雖然鋼鐵韓粉很好、很厲害、很堅定，但這樣不夠，沒有往外擴張一票拉一票根本不夠。

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