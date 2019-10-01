諷韓國瑜「養生選舉」 李正皓 ：選總統竟可休息48小時

2019-10-01 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「草協聯盟」發起人李正皓30日透露，因近期對國民黨總統參選人韓國瑜「多有指教」，遭黨內檢舉要展開考紀調查。但李正皓仍在節目上表示，韓國瑜跑選舉堪稱「養生選舉」，因為他從未看過選總統的人可以週末沒有公開行程、休息48小時的，嘲諷韓「虎牢關還可以睡到下午2點！」

李正皓上月30日在節目《關鍵時刻》中表示，韓國瑜已公開募款帳戶，認為公開帳戶前提是必須要能感動選民，但看到韓的行程會嚇死，「現在他的選舉俗稱養生選舉！六日你一定會有一天不用上班、不用跑行程」，他甚至拿NBA馬刺隊退役球星當肯（Tim Duncan）的養生籃球來相比較。

李正皓拿出韓國瑜近日的選舉行程來說明，9月28日（週六）從7點有公開行程，到中午就沒有行程，9月29日（週日）整天休息沒有公開行程，到了30日（週一）整個上午也沒有公開行程，到了下午2點半才有第一個公開行程。他計算，韓國瑜「等於是從週六中午12點起，整整休息了48小時！」

李正皓回憶，去年韓國瑜是如何感動人的「他最後跟陳其邁血戰的時候，剩2至3週時，有媒體跟著他，他走一走忽然頭暈，站不住蹲下來被大家扶起來，不管那個是做戲還是真的，那一幕真的感動得到人！」

李正皓最後批評，韓國瑜民調落後言行卻一直沒改變，戰術、陣勢都排不開，「你說你真的不會選舉，勤能補拙，你連勤快都沒有！我沒有看過一個選總統的人可以休息48小時的」、「韓國瑜現在還是高雄市市長耶，週一在怎麼樣也要8點半上班，高雄不是他的虎牢關嗎？虎牢關還可以睡到下午2點？」

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