韓民調不斷下滑 黃創夏爆：根本沒有像樣的國政顧問團

2019-10-02 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調不斷下滑，近期多家民調甚至都落後總統蔡英文10個百分點以上。對此，資深媒體人黃創夏爆料，韓國瑜根本沒有一個像樣的國政顧問團。

黃創夏1日三立節目《鄭知道了》中表示，他聽到韓國瑜根本沒有一個像樣的國政顧問團，過去是有曾經啟動過，而他雖然有國政顧問團名單，但其實是時間到了才把幾個人叫來談一談意見。

黃創夏還爆料，他聽到韓國瑜先前公布的100個國政顧問團裡面有人說，跟韓國瑜講話4分鐘「他就坐不住了」，所以國政顧問團才會發生突然停擺的狀況。

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