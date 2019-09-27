韓國瑜太恐怖！ 軍公教轉投小英 黃創夏爆「投票死亡線」

2019-09-27 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調持續低迷，《旺旺中時》今（27日）公布的最新民調，總統蔡英文的支持度達39.1％，反觀韓國瑜只有25.4％。資深媒體人黃創夏也表示，軍公教明年可能會出現前所未有的「含淚投票2.0」行為，寧可投給砍掉他們年金的總統蔡英文，也不投給韓國瑜，因為「韓國瑜太恐怖了！」

主持人劉寶傑在26日政論節目《關鍵時刻》指出，韓國瑜的民調來到「死線保衛戰」的25.9％，因為當初（2015年）洪秀柱就是因為民調跌破25％，國民黨才會啟動「換柱風暴」，但現在很多藍軍講說，「不會啦，他已經到底了，他只會往上，不會再往下掉了啦」。

針對劉寶傑的說法，黃創夏斷言，韓國瑜的民調「其實還會往下掉」，因為蔡英文開始在農田水利會慢慢地擴展、慢慢地增加，可是韓國瑜這邊最恐怖的是，「他除了那些韓粉之外，真正的鐵桿部隊開始轉身離去了，就是軍公教！」

黃創夏說，這個死亡線是什麼，就是軍公教跑了！雖然軍公教對蔡英文還是很生氣，但現在含淚投票變成另一種新的行為，過去國民黨認為軍公教一定含淚投票，再怎麼樣都會投給韓國瑜，「沒有，蔡英文拿到的比韓國瑜還要多」。

黃創夏也引述前立委林濁水的說法，7月公布的民調，願意投給蔡英文的軍公教只有27％，韓國瑜24％，但最新的TVBS民調發現，有44％軍公教願意投給蔡英文，韓國瑜卻只有42％。

他分析，軍公教雖然不滿蔡英文，但還是願意投票給蔡，所以大家才說「含淚投票2.0」，過去是投票給自己的陣營，現在是「我還是很氣蔡英文，可是韓國瑜太恐怖了！」他也直言，不是只有台北市長柯文哲想到韓國瑜當總統要吃安眠藥，其實是大家都很害怕。

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