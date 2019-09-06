韓國瑜在高雄市慘輸20百分點...黃創夏驚呼：守不住了！

2019-09-06 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日民調雪崩式崩跌，不停落後總統蔡英文，幅度甚至還在擴大，《美麗島電子報》公布針對高雄市民做出的民調，發現韓國瑜已經落後蔡英文20.2個百分點，讓資深媒體人黃創夏在節目上驚呼「整個韓國瑜的龍興之地，都已經守不住了！」

《美麗島電子報》5日公布最新民調 ，調查對象為高雄市選民，若藍綠一對一對決，蔡英文將以52.4％大勝過韓國瑜的32.2％，足足領先20.2個百分點；若蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲四人競逐，蔡英文將以36.5％領先韓國瑜的25.0％、郭台銘的15.4％以及柯文哲的10.1％。

若蔡英文、韓國瑜、柯文哲「三腳督」，蔡英文以40.7％贏過韓國瑜27.3％和柯文哲19.8％；若蔡英文、韓國瑜、郭台銘競逐，蔡英文以40.2％居冠，贏過韓國瑜的26.8％和郭台銘的20.6%，若郭台銘是在柯文哲力挺的狀態下參選，蔡英文則以38.6％勝過韓國瑜的26.1％、郭台銘的23.8％。

《美麗島電子報》也對高雄市立委選舉中藍綠優勢做出評估，發現各選區立委選情優勢都偏向民進黨陣營，不過《美麗島電子報》提醒，此研判依據是民進黨蔡英文和國民黨韓國瑜2人對決支持度，因為候選人確定後的競選態勢會受到候選人條件、具體表現與選舉相關議題等而變動，因此僅為初步歸納方式，並非選舉預測。

黃創夏5日在電視節目「年代向錢看」中提到，韓國瑜在高雄落後足足兩成，已經完全無法跟蔡英文做競爭，也認為連郭台銘能在沒淵源的高雄跟韓國瑜並駕齊驅，由此可看出「韓國瑜的龍興之地都已經守不住了」，是「破底一瀉千底的情況」，並提到國民黨高雄立委選情逐漸不利，因此已經不是韓國瑜個人的破底，而是「國民黨被三殺、雙殺」幾乎成了具體的事實。

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