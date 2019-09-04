連TVBS民調都輸...黃創夏驚呼：宣告韓國瑜垮了！

2019-09-04 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕「韓垮了！」資深媒體人黃創夏3日晚間看完TVBS民調後大嘆這句，因為《TVBS》民調在兩黨總統提名參選人正式底定後，總統蔡英文持續上升，目前仍然以49%擊敗高雄市長韓國瑜的41%，領先8個百分點。

根據《TVBS》報導，《TVBS》民意調查中心於108年8月28日至30日晚上6點半至10點，透過「市內電話及行動電話雙底冊抽樣調查方式」，訪問1328位20歲以上本國民眾，有180位拒訪，有效樣本共1148位，在95%的信心水準的前提下，抽樣誤差介於正負2.9個百分點。

調查結果顯示，當受訪者被問到「假如明天就是投票日，請問您比較可能投票給哪一位？」時，藍綠對決中，蔡英文再度增加2個百分點，以49％支持度持續領先民調再度下滑至41％的韓國瑜，未決定為10％，而若是郭柯合，由郭台銘出馬參選，蔡英文支持度上升，仍以34％領先群雄，韓國瑜、郭台銘分別獲得31％、27％，7％為未決定。

黃創夏對此在臉上驚呼「連TVBS最新民調都宣告『韓垮了』」不少網友也相當認同，紛紛留言表示「還這麼高喔，台灣人怎麼了」、「韓已自敗，無關他人」、「總之一句草包一定輸， 國民黨怎麼辦」、「一點都不意外！我挺藍挺了快三十年了，這次草包完全挺不下去」。

黃創夏臉書貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法