國民黨面臨連串危機！黃創夏連續點出「這些問題」...

2019-08-30 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前為了保護總統參選人韓國瑜，要成立「防火牆小組」，也撂下狠話，若郭台銘、王金平參選一定「開鍘」，資深媒體人黃創夏就對此點出問題，諷刺說，若黨員幫郭台銘就開鍘，會不會就沒有年輕黨員了？他也點名，韓國瑜夫妻不停猛開防火巷，「燜在火場自己燒」。

「國民黨的問題就在韓國瑜！」黃創夏近日頻頻開炮，認為「換瑜2.0」恐發酵，針對國民黨內撂下的狠話「若郭台銘、王金平參選一定開鍘」，他29日深夜又在臉書上發文表示，若黨內有人去幫郭台銘就要開鍘，會不會最後國民黨中央發現「已經沒有年輕黨員了」？恐怕國民黨將面臨「少子化危機」。

近日韓國瑜夫妻爭議連連，從韓國瑜接見日本議員遲到，到李佳芬賣出爭議農舍一事等，也讓黃創夏再發文大酸「國民黨還沒幫韓國瑜建好防火牆，但韓國瑜夫妻卻先自己猛開防火巷」，是「燜在火場自己燒」！他也笑說：「防火牆」和「防火巷」差很大喔！

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