韓國瑜惹毛日本學者慘了？ 黃創夏曝對方「驚人地位」

2019-09-07 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日接見日本學者參訪團時，笑稱自己沒遲到，「我等了25分鐘」，但遭訪團召集人松田康博教授發文打臉「是市府臨時更換地點」，以及「難以理解韓國瑜和其團隊的作風」。對此，資深媒體人黃創夏表示，松田康博並非只是一個普通學者而已，因為他當過日本防衛廳的防衛研究室主任研究官，在日本國內是一個非常有分量的「政治學家」。

資深媒體人黃創夏6日晚間在三立節目《鄭知道了》 表示，松田康博不是只是一個學者而已，他當過日本防衛廳的防衛研究室主任研究官，並不只是一個普通的學者，在日本國內他是一個相當有分量的「政治學家」，他對於整個東亞的軍事戰略、國際關係研究的非常透徹，後來才到東京大學任教。

黃創夏指出，「對於一個這麼重要的人，想像如果韓國瑜的身分是總統而接見松田康博，其實我們能夠接見跟這樣一個人談一談東亞形勢、美日安保以及宮古島等等這些重要的事情，結果韓國瑜竟然是耍人家，『所以韓國瑜你不要說是別人在黑了你，你黑台灣黑這麼久，現在連日本友人都把他黑了，日本的專家都被你黑了』」。

黃創夏更批評，身為北海道人的松田康博特地率團到高雄去和韓國瑜見面，要忍受高雄酷熱的天氣，沒想到韓國瑜還來消費他，而「松田康博用了『難以理解』這好重的字眼來形容這件事，代表日本官方實在覺得不可思議」。

針對遭日本學者發文打臉，韓國瑜6日晚間表示，「說等了（日本教授）25分鐘，是希望大家笑一下，沒別的意思」。韓國瑜還臨時在車上直播，指出日本學者沒遲到，是他為了謹慎尊重提早到。

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