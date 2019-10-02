韓張配、韓朱配、韓周配都一樣 蔡賴配均44％領先

2019-10-02 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕臨近2020總統大選，根據最新的《ETtoday新聞雲》民調指出，不管韓國瑜是與前新北市長朱立倫、前行政院長張善政或前台北縣長周錫瑋的任何一位搭檔，都會輸給總統蔡英文與賴清德的「蔡賴配」組合，且三種對比都是「蔡賴配」都是以44%全勝。

《ETtoday新聞雲》最新民調指出，若總統蔡英文搭配賴清德當副手的「蔡賴配」組合，對決國民黨的韓國瑜加上張善政的「韓張配」組合，將以44.7％的支持度領先「韓張配」的32.9％，都不支持的部分則佔20.9％。

而「蔡賴配」若是對決國民黨的「韓國瑜總統、周錫瑋副總統」的「韓周配」組合，，也是以44.6％的支持度領先「韓周配」的31.6％，不支持則是佔22.2％。至於「韓朱配」的部分，「蔡賴配」仍是以44％領先「韓朱配」的35.3％，都不支持則是佔18.7％。也就是不管是找哪一位當副手，都無法挽救韓國瑜目前的頹勢。

調查也指出，若是以蔡英文與韓國瑜2人對決，蔡英文的支持度也仍有43.9％，賴清德當副手，只是讓支持度略增不到1個百分點。

至於立委選舉政黨票部分，有19.9％的受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，34.8％會投給國民黨，31％則會投給民進黨，時代力量則是仍有5％的支持率，仍有機會在2020分配到立委不分區席次。

本次調查為《ETtoday新聞雲》於2019年9月25日至9月29日透過「手機簡訊」進行，對象為台閩地區年滿20歲以上民眾，調查回收有效樣本數為4,279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5％。

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