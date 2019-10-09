綠黨最新民調 小英支持度過半、大勝韓國瑜19.7個百分點

2019-10-09 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕距離2020總統大選不到百日，綠黨今日公布最新民調指出，總統蔡英文支持度不僅過半，還贏過國民黨總統參選人韓國瑜19.7個百分點。針對近日韓傳出將請假3個月拚總統，也有62.2％民眾認為這樣的做法不是很適當，僅29.4％認為適當。

綠黨今發布最新民調指出，距離總統大選只剩94天，韓國瑜的民調自8月以來雪崩式下跌，在本週最新民調中，蔡英文支持度不僅過半，更贏過韓國瑜19.7個百分點，領先將近兩成，創下綠黨歷次民調以來新高點。最新民調也指出，在預期當選的看好度部分，蔡英文更拿下61.5％，僅29.8％看好韓國瑜當選，雙方差距拉開到31.7個百分點。

針對韓國瑜傳出將請假3個月拚總統，則有62.2％的民眾認為這樣的做法不是很適當，僅29.4％認為適當，其中在高雄選民部分，有64.9％認為不適當，僅32.9％認為適當。

至於香港反送中運動近日狀況白熱化，是否支持香港實施禁蒙面法？無論藍營或綠營選民都不支持香港政府的做法，有68.6％的民眾不認同、僅21.9％認同。針對中共的態度方面，則有67.9％選擇反感、僅15.2％有好感。至於誰比較能捍衛台灣的主權？蔡英文則獲得56.2％，大幅領先韓國瑜的29.9％，顯示台灣人對韓國瑜跟中國的關係感到憂心。

至於各黨不分區立委席次的政黨票部分，國民黨擁有38.3％支持度，民進黨則有31.6％、台灣民眾黨為8.3％、時代力量6.5％、綠黨2％、基進黨1％、親民黨0.9％，其餘政黨支持度則低於0.5％。

本次民調時間為10月7日至8日，採手機與市話各半，經性別、年齡、區域加權，完成樣本數為1010份，在95％信心水準下，抽樣誤差±3.09％。

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