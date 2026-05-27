少子化18項措施出爐！每月5千成長津貼 生一胎保底發10萬

總統賴清德520就職兩週年拋出少子化對策，今將進一步宣布細節。（資料照）

賴清德總統今召開國安高層會議親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，11時30分將率府院團隊公布18項完整措施。據掌握，520公布的亮點政策「0到18歲成長津貼」，0至6歲直接月領5000元全額、至少能領36萬元；生育給付則不分勞保、國保、農保、軍保等，每胎都補足到10萬元，幫媽媽坐月子。

據了解，0至18歲成長津貼，每人月領5000元，規劃0至6歲全額直接領，6至18歲由國家「撥付預存」一半並投資，政府承擔風險，保底定存利率；同時推出「弱勢兒少發展帳戶」，弱勢兒少每月可存500元、1000元或1250元，政府採1比1相對提撥，讓存款加倍累積，協助「弱勢孩子」建立未來發展基礎。

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「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施 1.0至18歲成長津貼 0至18歲每人每月領5,000元，0至6歲全額直接領，6至18歲由國家「撥付預存」一半並投資，政府承擔風險，保底定存利率。 2.弱勢兒少發展帳戶 弱勢兒少每月可存500元、1,000元或1,250元，政府採1比1相對提撥，讓存款加倍累積，協助「弱勢孩子」建立未來發展基礎。 3.擴大人工生殖補助 加碼人工生殖補助，未滿45歲第1至3次補助13至15萬元；未滿40歲第4至6次每次補助6萬元，「越早使用、加碼越多。」 4.生育保險補足至10萬元 不論勞保、國保、農保、軍保或軍公教補助，每胎生育給付都補足至10萬元，降低生育初期負擔，「幫媽媽坐月子。」 5.0至2歲育兒與托育補助 0至2歲依胎次提高補助，在家帶每月5,000至7,000元，公托7,000至9,000元，準公共托育1.3萬至1.5萬元，減輕育兒壓力。 6.2至6歲平價教保與育兒津貼 公幼最多繳1,000元、非營利幼兒園2,000元、準公幼3,000元；自行照顧或私幼者，育兒津貼每月5,000至7,000元。 7.兒童醫療保健擴大 新生兒22項疾病篩檢全免費，兒童預防保健補助增加至9次，幼兒專責醫師從0至3歲擴大到6歲，強化孩子健康照顧、「擴大早療照護服務」。 8.擴大平價幼保量能 持續布建公幼、準公幼、公托與準公托，並推動公部門、國營事業增設托嬰中心及幼兒園，增加托育地點與可近性。 9.企業托育租稅優惠 企業提供托育服務支出可自營利事業所得額中加倍減除至200％，並提供自辦托育、新建托兒設施補助「最高500萬元」。 10.學貸利息再調降 減少青年學貸負擔，學貸利息再降1％，還款展延加1年，差額由政府負擔，讓孩子就學與畢業後還款壓力更低。 11.青年安心就學三項支持 持續推動高中職免學費、私立大專校院每學年最高補助3.5萬元，以及大專校院住宿補貼每學期5,000至7,000元。 12.婚假、產假、陪產假延長 婚假、產假與陪產假全面延長，增加日數的工資由政府來補貼，讓新人、孕產婦與配偶都有更充裕時間安排家庭照顧。 13.育兒留停6+3 雙親各領滿6個月育嬰留停津貼後，可各再多領3個月，合計最高18個月，並提高投保薪資上限，使津貼補助可超過4萬元。 14.育嬰假升級為育兒假 育嬰假從0至3歲擴大為0至6歲，雙親都可按日申請，「並且從30增加到60日，兩人合計120日」，增加彈性照顧孩子的空間。 15.彈性減工時不減薪 育兒「彈性上下班」或減工時，從0至3歲延長到12歲，勞工每日可減少1小時工時且不減薪，由政府補助企業全額工資，鼓勵友善育兒制度。 16.企業職代與職替補助 政府補助企業因婚假、陪產假、育兒假或減工時所需短期代理，每人每日800元；200人以下企業聘長期替代人力，每名補助2萬元。 17. 育兒家庭減稅 「除了目前的未滿6歲幼兒學前特別扣除額、70歲以上長者免稅額增加50%之外，再額外加碼未成年子女免稅額增加50%」，未成年子女免稅額提高至每名15.15萬元，扶養子女家庭可進一步減輕稅負。 18.婚育家庭居住減壓 「授權地方政府減免婚育家庭自住房屋稅與地價稅」，並擴大婚育宅、租金補貼加碼與包租代管修繕補助，育有0至6歲者可安心長住12年。

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