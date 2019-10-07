竹縣立委參選人鄭朝方：爭設溪南國民運動中心

2019-10-07 12:37

［記者蔡孟尚／新竹報導］民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方說，目前縣內只有在竹北市有一座國民運動中心，運動人口很多的溪南地區卻沒有，很多運動愛好人士向他反映應該在溪南地區增設一所，他覺得相當有必要，會在當選後積極向行政院爭取經費，讓溪南地區的運動愛好者不必長途跋涉到新竹市、竹北市等地國民運動中心去運動。

新竹縣政府表示，去年教育處有提案向體育署申請，但這項計畫已於在2017年結束不再辦理，所以體育署回復不予補助，因此縣府現在朝自籌方向規劃評估，預估不含游泳池需要2億6000萬元經費，應該還是要向中央爭取補助，目前教育處已有規劃幾個適合地點，但仍需要詳細的評估並與地方溝通。

鄭朝方說，他參加在竹東河濱公園舉辦的「動就對路跑團」活動時，遇到很多路跑運動愛好者，他們殷切期盼他為溪南地區爭取一座國民運動中心，讓他們在颳風下雨不能到戶外活動時，能有個適合的場地讓他們盡情揮汗運動，也可以作為溪南地區國中小舉辦大型體育賽事或活動的場地。

鄭朝方說，他能體會地方政府財政拮据的困境，但溪南地區的竹東鎮及周邊的幾個鄉加起來人口數超過10萬人，這個運動場地的需求十分迫切，而且要做就要做最好的，經費規模不能打折扣，所以爭取溪南國民運動中心會列為他的重要政見，在他當選後就立刻向中央爭取足額補助，在溪南地區興建一座符合標準的國民運動中心。

鄭朝方不是第一個提出這項政見的地方人士，在今年4月國民黨進行立委第二選區黨內初選時，邱一峰就提出爭取興建溪南國民運動中心的政見，但他未出線獲得提名，國民黨在這個選區是提名縣議員林思銘參戰；邱一峰獲悉鄭朝方也提出相同政見後說，這的確是地方迫切需要的建設，樂見也有其他黨派的人士認同且發聲爭取。

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