竹縣立委參選人鄭朝方：爭設溪南國民運動中心
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2019-10-07 12:37

［記者蔡孟尚／新竹報導］民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方說，目前縣內只有在竹北市有一座國民運動中心，運動人口很多的溪南地區卻沒有，很多運動愛好人士向他反映應該在溪南地區增設一所，他覺得相當有必要，會在當選後積極向行政院爭取經費，讓溪南地區的運動愛好者不必長途跋涉到新竹市、竹北市等地國民運動中心去運動。

新竹縣政府表示，去年教育處有提案向體育署申請，但這項計畫已於在2017年結束不再辦理，所以體育署回復不予補助，因此縣府現在朝自籌方向規劃評估，預估不含游泳池需要2億6000萬元經費，應該還是要向中央爭取補助，目前教育處已有規劃幾個適合地點，但仍需要詳細的評估並與地方溝通。

鄭朝方說，他參加在竹東河濱公園舉辦的「動就對路跑團」活動時，遇到很多路跑運動愛好者，他們殷切期盼他為溪南地區爭取一座國民運動中心，讓他們在颳風下雨不能到戶外活動時，能有個適合的場地讓他們盡情揮汗運動，也可以作為溪南地區國中小舉辦大型體育賽事或活動的場地。

鄭朝方說，他能體會地方政府財政拮据的困境，但溪南地區的竹東鎮及周邊的幾個鄉加起來人口數超過10萬人，這個運動場地的需求十分迫切，而且要做就要做最好的，經費規模不能打折扣，所以爭取溪南國民運動中心會列為他的重要政見，在他當選後就立刻向中央爭取足額補助，在溪南地區興建一座符合標準的國民運動中心。

鄭朝方不是第一個提出這項政見的地方人士，在今年4月國民黨進行立委第二選區黨內初選時，邱一峰就提出爭取興建溪南國民運動中心的政見，但他未出線獲得提名，國民黨在這個選區是提名縣議員林思銘參戰；邱一峰獲悉鄭朝方也提出相同政見後說，這的確是地方迫切需要的建設，樂見也有其他黨派的人士認同且發聲爭取。

  • 民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方提出爭取設置溪南國民運動中心的政見。（擷取自鄭朝方臉書）

    民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方提出爭取設置溪南國民運動中心的政見。（擷取自鄭朝方臉書）

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