國會目標60席 吳敦義：每張票爭取到位讓韓國瑜當選

2019-10-07 12:26

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今上午召開「2020二合一大選誓師」，與各縣市黨部主委會報，國民黨主席吳敦義重申國會60席目標，強調總統、立委選舉都必須要贏，每張選票都要設法爭取到位，讓總統參選人韓國瑜當選總統。

國民黨今日上午召開「2020二合一大選誓師（主委會報）」，吳敦義親自參與，國民黨副主席兼秘書長曾永權、副秘書長兼組發會主委杜建德、文傳會主委程美華等中央黨部一級主管以及各縣市黨部主委參加。

會中針對明年1月11日總統及國會大選廣泛交換意見，與會者表達強力爭取明年大選勝利的信心與決心，相信一定能達成重返執政，撥亂反正的目標。吳敦義並帶頭高喊：「韓國瑜！凍蒜！」「立法委員！全壘打！」「中國國國民黨！勝利成功！」等口號。

吳敦義致詞表示，去年九合一選舉，國民黨最艱苦的時刻，民進黨用了非法違憲的機構「不當黨產處理委員會」，沒有經法院判決就沒收國民黨黨產，九合一大選靠各地方黨部主委，在各黨部編制縮小的情況下，仍打了很漂亮的勝戰，22個縣市首長贏了15個縣市，也贏了19席議會議長，在艱苦中獲得勝利，非常不容易。

吳敦義還說，九合一大選沒有任何賄選案件，每次有賄選，很多人會亂栽贓給國民黨，但這次是零賄選案件。其次，沒有選舉訴訟，也沒有選舉糾紛，同時，選舉也幾乎沒有違紀參選，這是空前的好成績，他要特別感謝大家。

吳敦義指出，但九合一大選是地方選舉，中央政權還是要靠總統與立委選舉。距離明年1月11日倒數第95天，他強調，經過國民黨最公平、公正、公開的初選，選出韓國瑜代表國民黨參選總統，一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選總統。

吳敦義也說，國會攸關法律案、預算案與國家重大政策的審議，重要性非常無與倫比，立委選舉必須要贏，他訂了113席中達到60席的目標，有好的立委，配合國民黨提名的總統，才能重返執政、撥亂反正。

曾永權指出，目前各地組織架構已布局完成，希望執政的縣市長擔任該縣競選總部主委；議長擔任後援會總會長；大家共推德高望重、具號召力的地方人士擔任顧問團總團長；各黨部主委擔任總幹事。將黨的輔選系統、地方組織系統以及韓辦系統，加以整合，讓競選總部更為紮實，提升戰力。

此外，對於雙十國慶將屆，吳敦義表示，「那位蔡女士」說「這個國家、這個國家」，沒有講中華民國。他希望15個國民黨執政縣市，能經過溝通協調，於10月10日當天舉辦升旗典禮，非執政縣市，由縣市黨部舉辦升旗典禮，讓青天白日滿地紅的國旗飄揚在每個縣市。

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