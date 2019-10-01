質疑張天欽放假訊息亂選情 監委批「極為不當」

2019-10-01 17:05

〔記者謝君臨／台北報導〕促進轉型正義委員會前副主委張天欽因「東廠說」引發爭議，今遭監察院以12比0的壓倒性票數通過彈劾；提案監委高鳳仙、楊美鈴認為，張天欽於去年8月24日內部會議中研議操作特定議題，意圖影響新北市長參選人侯友宜選情，違反行政中立，重創促轉會聲譽，不利轉型正義之推動，極為不當。

監委指出，張天欽明知促轉會並未討論是否訂定人事清查法（除垢法），竟於去年8月22日、23日接受媒體訪問時表示，促轉會正在討論人事清查法案，先以6到8個月時間進行委外研究，最快明年中提出法案，對二二八或白色恐怖的加害者，如檢察官、法官或警總等人員，進行身分清查與釐清責任等訊息。

監委說，聯合報以頭版報導此事，但張天欽覺得沒有達到效果，再度釋放訊息，而後中評網於23日報導「促轉會推除垢法 劍指侯友宜？」，張於翌日開會時表示，中評網報導是因為他寫的英文字suspected position（可疑的位子）、protected position（被保護的位子），「中評都是高手，當然就知道你在幹嘛」等語。

監委解釋，因除垢法的精神在於，曾當可疑位子的人，之後就不能再就任被保護的位子，延伸之意疑指侯友宜因涉及鄭南榕案，不該再擔任新北市長。監委說，張天欽以副主委及發言人身分，對媒體釋放促轉會將制定除垢法的不實訊息，又引導媒體報導除垢法是劍指侯友宜，核有明確違失。

監委表示，張天欽於去年8月24日邀集前主秘許君如、前研究員蕭吉男及曾建元、前副研究員張世岳及吳佩蓉6人開非正式會議，討論如何繼續炒作除垢法及侯友宜相關新聞。張於會中說，侯說鄭南榕案他是去救援、問心無愧，是轉型正義最惡劣的例子，如果沒有炒作很可惜，間接影射的話最可怕、殺傷力最強。

監委說，張天欽另於會中表示，我們準備例子，民進黨立委每人餵威權題，促轉會、內政委員、中選會都會燒。「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠，司法及法制委員會的8個民進黨委員是我們的側翼」等語。

監委強調，張天欽所為，不僅違反促轉會委員應超出黨派、依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動之規定，且重創促轉會聲譽，讓促轉會能否推動轉型正義遭受嚴重質疑，核有重大違失。

根據彈劾審查決定書，投下贊成彈劾的監委包括：瓦歷斯．貝林、趙永清、林盛豐、陳慶財、仉桂美、江綺雯、 江明蒼、方萬富、林雅鋒、王幼玲、章仁香及劉德勳。至於張天欽的妻子、監委楊芳婉則請假未出席。

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