「東廠說」引發喧然大波 張天欽遭監院彈劾

2019-10-01 12:47

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會前副主委張天欽，在內部會議的「東廠說」引發喧然大波，最後主委黃煌雄、張天欽雙雙請辭，監察委員高鳳仙、楊美鈴也展開行政調查；監察院稍早發布新聞稿指出，張天欽違反行政中立，重創促轉會聲譽，監委今以12比0的壓倒性票數通過彈劾，預計下午3點召開記者會對外說明。

監院指出，投下贊成彈劾的委員有瓦歷斯．貝林、趙永清、林盛豐、陳慶財、仉桂美、江綺雯、江明蒼、方萬富、林雅鋒、王幼玲、章仁香、劉德勳。

針對此一事件，行政院1月發布調查報告指出，張天欽思慮欠周、言語輕率，嚴重損及促轉會公信力，應負最大程度政治責任，行政院已於去年9月14日予以免職。

全案源於前促轉會副研究員吳佩蓉向媒體爆料錄音檔，指張天欽去年8月24日在會議中，抨擊當時正在參選的新北市長候選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」，引發各界議論；張事後請辭獲准。行政院則成立專案小組展開相關釐清工作。

政院報告結論指出，張天欽的表達或態度存有相當的爭議，且其借題發揮的意圖，容屬可議。張為建立人事清查制度，欲透過侯友宜的新聞事件推動，易招「因人設事」的疑慮；又值選舉期間，難免引人聯想，誠屬不當之舉。

報告表示，張天欽當天會議思慮欠周，言語輕率，招致輿論非議，極為不當，嚴重損及其所屬機關公信力，對於推動轉型正義造成極為不利的影響，應負最大程度的政治責任，行政院對張的言行深表遺憾。

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