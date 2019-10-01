張天欽被疑對媒體放假訊息 監委王幼玲不認同

2019-10-01 16:47

〔記者謝君臨／台北報導〕促進轉型正義委員會前副主委張天欽因「東廠說」引發爭議，今遭監察院以12比0的壓倒性票數通過彈劾，不過，同樣投下贊成票的監察委員王幼玲表示，彈劾案文指稱張天欽對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導「除垢法」劍指當時新北市長候選人侯友宜等違失，則是斷章取義，未能還原事實脈絡的指控。

王幼玲說，張天欽於內部非正式會議中，以侯友宜為除垢法案例，言論不當，招致輿論非議，損及機關公信力，對於轉型正義的推動造成不利影響，應受彈劾。但彈劾案文指稱，張對媒體釋放不實訊息，引導媒體報導除垢法劍指侯友宜等違失，則是斷章取義，未能還原事實脈絡的指控。

王幼玲表示，去年8月22日，張天欽接受寶島聯播網主持人簡余晏專訪時，主持人主動問及「有沒有辦法找到加害者，有沒有辦法讓社會正義得申張？那就是『除垢法』」，之後張天欽做了各國除逅法的介紹，及立法過程的背景說明。

此外，寶島聯播網發了新聞稿，自由時報，聯合報及中央社跟進，中評社在8月23日發稿，標題「促轉會推除垢法 劍指侯友宜？」文中附會點出是針對侯友宜。因此從新聞事件的脈絡，並沒有證據顯示張引導媒體，釋放不實訊息。

不過，王幼玲也說，雖無證據顯示張天欽引導媒體，但是張於媒體報導之後，見獵心喜，在去年8月24日召開內部非正式會議，企圖利用這個機會以侯友宜為例，來推動除逅法，則屬不當，為被彈劾的理由。

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